Blinken'dan Tunus'a Reform Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile hükümete el koymasından dört ay sonra yaptığı telefon görüşmesinde yeni hükümetin kurulması ve ekonomik durumun iyileştirilmesi da dahil son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘‘Bakan, Tunus’un önemli siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarına değinmek ve Tunus halkının demokratik sürece duyduğu isteğe yanıt vermek için yürütülecek şeffaf ve kapsayıcı bir reform sürecini teşvik etti’’ denildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD’nin Tunus’a siyasi reformu için tarih açıklar açıklamaz destek olacağı kaydedildi.

Said, geçen hafta yaptığı açıklamada yurtiçi ve yurtduşında artan tepkileri sona erdirmek için geçen hafta boyunca durmadan reformlar için tarih oluşturmaya çalıştığını belirtmişti.

Tunus demokrasisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Temmuz ayında hükümete el koyması ve meclisi dondurması nedeniyle 10 yıllık tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya kalmıştı. Ordu, Cumhurbaşkanı'nın girişimini desteklerken İslamcılarsa Said'in attığı adımı darbe olarak değerlendirmişti.

Said, yıllarca süren siyasi çekişmeler ve ekonomik durgunluktan sonra hükümetin yaşadığı felç durumunu sona erdirmenin tek yolu olarak hükümeti devralmasını savunmuş ve 2011 devriminde kazanılan hak ve özgürlükleri koruma sözü vermişti.

Geçen hafta, binlerce Tunuslu başkentte parlamentonun yakınında gösteri yaparak Said'e meclisi eski haline getirmesini talep etmişti.

Tunus'a yönelik Uluslararası Para Fonu IMF'nin kurtarma paketinin kilidini açmak için mali desteğine ihtiyaç duyulan büyük yabancı bağışçılar da Tunus’a normal bir anayasal düzene dönme çağrısı yapmıştı.

