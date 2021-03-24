HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Blinken'dan Türkiye'ye: S-400'leri elinde tutma

Blinken'dan Türkiye'ye: S-400'leri elinde tutma

24.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel'de bir araya geldiği Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'ndan Türkiye'nin Rus yapımı S-400 savunma sistemini elinde tutmamaya çağırdı.

Blinken'dan Türkiye'ye: S-400'leri elinde tutma

Blinken, İstanbul Sözleşmesi'ni de gündeme getirdi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO savunma bakanları toplantısı çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ilk kez yüz yüze ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Blinken, NATO müttefiği Türkiye ile terörizmle mücadelede işbirliği içinde olmaktan dolayı memnun olduğunu belirterek Çavuşoğlu'na Yunanistan'la Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz kriziyle ilgili görüşmelere ABD'nin destek sunduğuna dikkat çekti. Blinken, görüşmede demokrasi ve insan haklarının önemini vurguladığını da ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise görüşmeyle ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yaptı. Blinken'in ABD'nin S-400 hava sistemi konusundaki rahatsızlılığını gündeme getirdiğine işaret edilen açıklamada, "Bakan Blinken, Türkiye'yi Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini elinde tutmamaya çağırdı" ifadesi kullanıldı. Blinken'in Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasından dolayı endişeli olduğunu aktardığı da belirtildi.

"Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Blinken'le ikili ilişkilerin tüm boyutlarının yapıcı şekilde ele aldıklarını ifade ederek Afganistan, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, Libya ve terörizmle mücadalye konularında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Brüksel'deki görüşme, ABD'deki yeni yönetimle Ankara arasında kurulan ilk yüz yüze temas oldu. Çavuşoğlu ve Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Reuters/HS,HT

©️Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
Merkel'den koronavirüs adımı: Acil toplantıya çağırdıMerkel'den koronavirüs adımı: Acil toplantıya çağırdı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

Merkel 'benim hatam' dedi, geri adım attı!

Merkel 'benim hatam' dedi, geri adım attı!

Merkel'den koronavirüs adımı: Acil toplantıya çağırdı

Merkel'den koronavirüs adımı: Acil toplantıya çağırdı

Süveyş Kanalı'nda duran deniz trafiği yeniden açıldı

Süveyş Kanalı'nda duran deniz trafiği yeniden açıldı

Türk bilim insanları açıkladı: Ömür uzatılabilir!

Türk bilim insanları açıkladı: Ömür uzatılabilir!

Dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkesi: Son 4 çocuk kaldı

Dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.