Blinken’den Çavuşoğlu’na kritik mesajlar

Blinken'ın, Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Türkiye'de "demokratik kurumların, kapsayıcı yönetim ve insan haklarına saygının önemini vurguladığına” dikkat çeken Price, her iki tarafın ayrıca uluslararası konuları ele aldıklarını, Suriye'deki ihtilafın siyasi çözümü için işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulunduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu ile görüşmesini Twitter'da duyuran Blinken, Türk mevkidaşı ile "ABD-Türkiye ilişkilerinin uzun yıllardır süregelen önemi hakkında” konuştuğunu, Suriye, terörle mücadele ve Doğu Akdeniz'de gerilimin düşürülmesine dönük çabalarda da işbirliğinin sürdürülmesini umut ettiğini kaydetti.

ABD’nin dün yaptığı ve "Olaydan PKK'nın sorumlu olduğuna dair haberler doğrulanırsa bu eylemi mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktayız" ifadelerine yer verdiği açıklama, Türkiye’nin sert tepkisine yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamaya işaret ederek bugün yaptığı açıklamada ABD’yi “terörü desteklemekle” suçladı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield de Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmış, Türkiye’nin tepkisi iletilmişti.

Açıklamada, “Bakan Blinken, Irak’ın kuzeyindeki Türk rehinelerin ölümünden dolayı taziyelerini iletti ve bundan PKK’lı teröristlerin sorumlu olduğu yönündeki görüşümüzü teyit etti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre Blinken, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini kullanmaması gerektiği konusunda uyarılarını yineledi. Doğu Akdeniz'deki gerginliklerin de ele alındığı görüşmede ABD tarafı, NATO müttefikleri Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere desteğini dile getirdi.

"Nikos Dendias ile, ABD-Yunanistan ikili ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine dönük taahhütlerimizi yeniden teyit ettiğimiz telefon görüşmesini gerçekleştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum” şeklindeki ifadelere yer verdi.

Washington'un bu adımı, ABD'nin uzun yıllar boyunca, iki NATO müttefiki arasında dengeyi gözeten geleneksel yaklaşımının sürmekte olduğu şeklinde yorumlandı.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken'ın Çavuşoğlu ile görüştüğü aynı gün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmesi dikkat çekti.

Price, görüşmede iki bakanın ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin, Stratejik Diyalog ve Kıbrıs ile İsrail'in de yer aldığı ‘3+1' süreci ile daha da güçlendirilmesi hedefini ele aldıklarını kaydetti.

Savunma, enerji çeşitliliği ve "genişletilmiş Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar” için daha yakın işbirliğinin de görüşüldüğünü aktaran ABD'li sözcü, Blinken'ın "Yunanistan'ın Batı Balkanların Transatlantik ve Avrupa entegrasyonunu ilerletmek için sergilediği liderlikten duyulan memnuniyeti” de Dendias'a ilettiğini kaydetti.

DW/ DA, BÖ

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