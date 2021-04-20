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Blinken’den İkilim Zirvesi Öncesinde Mesajlar

20.04.2021 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Pazartesi günü dünya genelindeki Amerikalı diplomatlara, faaliyetleri iklim değişikliğiyle mücadeleye sekte vuran ülkelere meydan okuma çağrısı yaptı

Blinken’den İkilim Zirvesi Öncesinde Mesajlar

Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Pazartesi günü dünya genelindeki Amerikalı diplomatlara, faaliyetleri iklim değişikliğiyle mücadeleye sekte vuran ülkelere meydan okuma çağrısı yaptı.

Blinken, ABD’nin ev sahipliğinde bu hafta düzenlenecek sanal zirve öncesinde iklim değişikliğiyle ilgili ilk konuşmasını Maryland eyaletinin Annapolis kentinde yaptı.

Başkan Joe Biden, 40 dünya liderini iklim değişikliğiyle mücadelede yeni önlemleri tartışmak ve Paris Anlaşması kapsamında sera gazı emisyonunu azaltmak için verilen sözleri pekiştirmek amacıyla zirveye davet etmişti.

Blinken, ‘‘Ülkeler enerji kaynaklarının önemli kısmında kömüre sırtını yaslar, kömür fabrikalarına yatırım yapar ya da ormanları keserse bu eylemlerin zararı konusunda Amerika’nın uyarısıyla karşılaşacaklar’’ dedi.

Blinken, Biden yönetiminin iklim değişikliğini dış politikasının merkezine koyacağını belirtti, ancak bunun ülkelere karşı koz olarak kullanılmayacağını kaydetti.

Blinken belirli bir ülkeye atıfta bulunmazken insan hakları aktivistleri, yönetimin Çin ile emisyonların azaltılması konusunda işbirliği yapma arzusunun Çin'in baskıcı politikalarına ilişkin endişelerin göz ardı edildiği anlamına gelebileceği konusundaki endişelerini dile getirdi.

Blinken, ABD’nin dünyanın iklim açısından en savunmasız ülkelerine göndereceği yardım miktarını da artıracağını söyledi ve bu ülkelerin eline 2020'de uluslararası iklim finansmanının yalnızca yüzde 3'ünün geçtiğini belirtti.

"Bunu düzeltmeliyiz," diyen Blinken, Washington'un erken uyarı sistemleri inşa edilmesi ve değişen iklime uygun altyapının hazırlanması için bu ülkelere uzmanlar gönderdiğini de sözlerine ekledi.

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