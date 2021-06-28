Blinken’den ‘‘IŞİD Savaşçılarını Geri Alın’’ Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 10 bin IŞİD militanının, vatandaşı oldukları ülkeler tarafından geri alınmadıkları için Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kamplarında tutulmaya devam edildiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Blinken, Avrupa turu kapsamında Fransa ve Almanya ziyaretlerinin ardından G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere İtalya’da. Blinken başkent Roma’da, IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu’nun toplantısına İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile birlikte başkanlık etti.

Blinken, ‘‘IŞİD’le Mücadele Koalisyonu’nun 78 üyesi dahil, tüm ülkelerden IŞİD’e katılan vatandaşlarını geri kabul etmeleri çağrımızı yineliyoruz’’ dedi.

Bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten Blinken, ‘‘Bu, süresiz şekilde devam edemez. IŞİD üyelerinin geldikleri ülkelere, bu savaşçıları geri kabul etme, rehabilite etme ve gerekirse yargılama çağrımızı yineliyoruz’’ diye konuştu.

Blinken, IŞİD’i kalıcı bozguna uğratmanın bir diğer temel unsurunun da Irak ve Suriye dışında diğer bölgelerdeki IŞID tehdidine de karşılık vermek olduğunu söyledi.

El Kaide’nin bir kolu olarak ortaya çıkan IŞİD, 2014 yılında Suriye ve Irak’ın büyük bölümünde kontrol sağlamış ve halka açık infazlarla korku salarak terör rejimi uygulamış, yurt dışındaki militanları aracılığıyla da saldırılar düzenlemişti.

IŞİD’in 2017 yılında askeri olarak bozguna uğratıldığı açıklanmıştı,ancak örgüt Irak’ın kuzeyinde Suriye sınırında faaliyet göstermeye devam ediyor.

Son aylarda Iraklı yetkililerin IŞİD militanlarına atfettiği 25 kadar ölümcül saldırı yaşandı. Ocak ayında Irak’ın başkenti Bağdat’ta kalabalık bir pazar yerinde meydana gelen patlamada 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Batı Afrika’nın ‘Sahil’ bölgesinde binlerce batılı askerin ve BM barışgücü askerinin varlığına rağmen El Kaide ve IŞİD’e bağlı diğer militan grupların sayısı da son yıllarda arttı.

