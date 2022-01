Blinken'den Lavrov'a Ukrayna Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna sınırında askeri varlığı süren Rusya’ya çağrılarını yineledi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın son açıklamasına göre Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşerek, Rusya-Ukrayna sınırında gerginliğin azaltılması için diplomatik bir yol izlenmesi çağrısında bulundu.

Blinken ayrıca bir kez daha, ABD’nin Ukrayna’nın egemenliğine bağlı kalacağı mesajını verdi ve Avrupa’nın güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorunun çözümü için görüşmelerde NATO müttefikleri ve Ukrayna dahil tüm Avrupalı ortakların yer alması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Moskova’nın ABD’den gelecek diplomatik girişimleri hoşnutlukla karşılayacağını söyledi. Lavrov, Rusya-Ukrayna krizinde Ukrayna’nın yapıcı anlaşmaları “sabote ettiği” yönündeki suçlamalarını ise yineledi.

“Blinken Zelenskiy ile biraraya gelecek”

On January 20, Secretary Blinken will travel to Berlin, Germany to discuss recent diplomatic engagements with Russia and joint efforts to deter further Russian aggression against Ukraine, including Allies’ and partners’ readiness to impose massive consequences and severe economic costs on Russia. The Secretary will meet with Foreign Minister Annalena Baerbock, followed by a meeting with the Transatlantic Quad.

The Secretary’s travel and consultations are part of the diplomatic efforts to de-escalate the tension caused by Russia’s military build-up and continued aggression against Ukraine.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu haftaki Avrupa ziyaretleri kapsamında Antony Blinken’ın 18-20 Ocak tarihlerinde Kiev ve Berlin’de Ukrayna’nın güvenliğiyle ilgili görüşmelerde bulunacağını açıkladı.

Açıklamaya göre ziyaretine Kiev’de başlaması planlanan Blinken, 19 Ocak’ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’yla görüşmesinin ardından Almanya’ya geçecek. ABD Dışişleri Bakanı 20 Ocak’ta başkent Berlin’de, Ukrayna sınırındaki Rus askeri manevralarının önüne geçilmesi ve ülkenin güvenliğinin sağlanması için yeniden görüşmelere katılacak.

Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Bearbock ile görüşecek ve ardından ABD’nin de dahil olduğu Transatlantik Dörtlüsü ülkelerinin diğer üyeleri İngiltere, Almanya ve Fransa’nın yetkilileriyle biraraya gelecek.

“Lavrov ve Blinken görüşecek” iddiası

Öte yandan Rus Kommersant gazetesi, Blinken ve Lavrov’un, Moskova’nın Batı’dan talep ettiği güvenlik güvencelerinin bir kez daha görüşülmesi için Cuma günü Cenevre’de biraraya geleceğini bildirdi.

Haberde, Blinken’ın Berlin’deki görüşmelerin ardından Cuma günü Lavrov ile biraraya geleceği kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada da Antony Blinken ile Sergey Lavrov’un yakın zamanda tekrar görüşebileceği ifade edildi ancak ayrıntı paylaşılmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında da Blinken ile Lavrov’un Cuma günü görüşeceğini doğrulayan nitelikte bir bilgi yer almadı.

ABD ve müttefiklerinin Rusya’yla Ukrayna konusunda yaptığı görüşmelerden net bir sonuç çıkmadı. ABD ve NATO müttefiklerinin girişimiyle geçen hafta Avrupa’da Rus yetkililerle düzenlenen üç turluk bir müzakere sürecinde, Amerikalı yetkililer ve Batılı ortakları Rusya’nın Ukrayna sınırına asker konuşlandırmasına tepkilerini yineleyerek, Rusya’ya ‘diplomatik bir yol’ izlemesi çağrısı yapmıştı. Ancak görüşmelerin devam ettiği sırada Rusya ordusunun, 100 bin asker konuşlandırdığı ileri sürülen Ukrayna sınırında tatbikat yapması gerginliğin daha da artmasına neden oldu.

Rus yetkililer ise, ABD ve Batılı müttefiklerinin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme girişiminde olduğu yönündeki iddialarını reddetmeye devam ediyor. Rusya hükümeti, NATO’nun Ukrayna’ya sunduğu mühimmat desteğinin, Rusya’nın güvenliğini tehdit ettiği iddiasında.