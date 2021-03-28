Blinken’den Şincan’da Yaşananlara ‘Soykırım’ Nitelemesi

Washington Pekin’in Amerikalı iki dini haklar yetkilisiyle bir Kanadalı Kongre üyesine yaptırım kararı almasını kınadı.
Son gelişmelerin nedeni Amerika ve Kanada’nın Çin’in Uygurlara ve diğer azınlıklara yönelik tutumunu eleştirmeleri.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Çin’in bu davranışının Şincan’da devam eden soykırım ve insanlığa karşı suçlara yönelik uluslararası toplumun artan dikkatine katkıda bulunduğunu kaydetti.
Blinken açıklamasında Amerika’nın Çin’e insan hakları ihlallerine son vermesi çağrısı konusunda Kanada, İngiltere, Avrupa Birliği ve dünya genelindeki diğer ortaklarla dayanışma içinde olduğunu belirtti.
Pekin’in yaptırımları geçen haftanın ilk günlerinde Amerika, Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada’nın Şincan’da Uygurlara yönelik insan hakları ihalleri gerekçesiyle Çin’e yönelik yaptırım kararı almasının ardından geldi.
Birleşmiş Milletler uzmanları en az bir milyon Müslümanın Şincan’daki kamplarda tutuklu olduğunu belirtiyor.
Çin, işkence yapmak, zorla insanları çalıştırmakla suçlanıyor. Çin’in bölgede kısırlaştırma politikası uyguladığı da iddialar arasında.
Çin suçlamaları reddediyor ve kampların tatil olanağı sunduğunu ve aşırıcılıkla mücadele için gerekli olduğunu kaydediyor.
Blinken’in açıklamaları Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Pekin’i kınaması ve insan haklarını savunacaklarını açıklamasının ardından geldi.
Çin Kanada’da muhalif parti Kongre üyesine yönelik , yer aldığı komisyonun Şincan’da olanların insanlığa karşı suç ve soykırım olduğu şeklinde rapor yazmasının ardından yaptırım kararı almıştı.
Pekin ayrıca Amerika Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu Başkanı ve yardımcısı Gayle Manchin ve Tony Perkins’e yönelik önlemler alacağını da açıklamıştı.
Pekin’in hedef aldığı isimlerin Çin’e, Hong Kong’a ve Macau’ya girmeleri yasaklanıyor. Ayrıca Çin vatandaşlarıyla kurumlarının bu kişilerle iş yapması da yasaklanıyor.