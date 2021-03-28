Blinken’den Şincan’da Yaşananlara ‘Soykırım’ Nitelemesi

Washington Pekin’in Amerikalı iki dini haklar yetkilisiyle bir Kanadalı Kongre üyesine yaptırım kararı almasını kınadı.

Son gelişmelerin nedeni Amerika ve Kanada’nın Çin’in Uygurlara ve diğer azınlıklara yönelik tutumunu eleştirmeleri.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Çin’in bu davranışının Şincan’da devam eden soykırım ve insanlığa karşı suçlara yönelik uluslararası toplumun artan dikkatine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Blinken açıklamasında Amerika’nın Çin’e insan hakları ihlallerine son vermesi çağrısı konusunda Kanada, İngiltere, Avrupa Birliği ve dünya genelindeki diğer ortaklarla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Pekin’in yaptırımları geçen haftanın ilk günlerinde Amerika, Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada’nın Şincan’da Uygurlara yönelik insan hakları ihalleri gerekçesiyle Çin’e yönelik yaptırım kararı almasının ardından geldi.

Birleşmiş Milletler uzmanları en az bir milyon Müslümanın Şincan’daki kamplarda tutuklu olduğunu belirtiyor.

Çin, işkence yapmak, zorla insanları çalıştırmakla suçlanıyor. Çin’in bölgede kısırlaştırma politikası uyguladığı da iddialar arasında.