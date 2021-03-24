Blinken'ın AB ile ilk temasında "demokrasi" vurgusu

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere Brüksel'e gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le zirve öncesi bir buluşma gerçekleştirdi. Bu, Trump döneminde kötüleşen transatlantik ilişkileri canlandırmayı ve uluslararası sorunlara karşı daha yakın iş birliği içinde olmayı hedefleyen Biden yönetimi ve AB arasındaki ilk üst düzey yüz yüze temas oldu.

Blinken, von der Leyen'le görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, AB ile yakın iş birliği içinde olmak istediklerini vurgulayarak "Ortak olarak ilk tercihimiz AB" söyleminde bulundu. İklimin korunması ve Covid-19'la mücadelenin yanı sıra Çin ve Rusya ile yaşanan sorunlarda AB ile birlikte hareket etmek istediklerini vurgulayan Blinken, "AB ve ABD bir araya gelerek demokrasinin insanlara otokratlardan daha fazlasını verebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Rusya ve Çin'le ilişkilerin ABD ve AB'nin ortak konuları olduğunu ifade eden von der Leyen de, "Ortak kaygıları paylaşıyoruz ve sınırlarımızın ötesinde birlikte çalışabilmenin imkanlarını aramalıyız" mesajını verdi.