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Blinken’ın COVID-19 Testi Pozitif Çıktı

05.05.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve hafif semptomlar gösterdiği bildirildi. Blinken'ın ABD'nin Çin politikasıyla ilgili yarın yapması planlanan konuşması ertelendi

Blinken’ın COVID-19 Testi Pozitif Çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve hafif semptomlar gösterdiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Blinken’ın takviye doz dahil tam aşılı olduğu ve birkaç gündür Başkan Joe Biden’ı görmediği, bu nedenle Biden’ın bakanla yakın temas kuran kişiler arasında değerlendirilmediği belirtildi.

Açıklamada, “Bakan evde izole olacak ve çalışma programını çevrimiçi olarak sürdürecek. Bakanlığı geri dönmeyi, görevlerine ve seyahatlerine tam kapsamlı olarak tekrar başlamayı sabırsızlıkla bekliyor” ifadesi kullanıldı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price da günlük basın brifinginde, Blinken’ın dün ve bu sabah yaptırdığı testlerin negatif çıktığını, bugün öğleden sonra hastalık semptomu göstermesinden sonra tekrar test yaptırdığını ve bu sefer testin pozitif sonuç verdiğini söyledi.

Blinken haftasonunda medya ve siyaset dünyasından tanınmış isimlerin de yer aldığı binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin geleneksel yemeğine katılmıştı.

Price, bakanlığın son günlerde Blinken’la yakın temas kuran kişileri bilgilendirmek için çalışma yürüttüğünü belirtti.

Blinken dün İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, önceki gün de Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile görüşmüştü.

Blinken’ı sürekli gören isimlerden sözcü Price ise, bugünkü günlük brifingden bir saat önce test yaptırdığını ve negatif sonuç çıktığını açıkladı.

Blinken’ın yarın yapması planlanan Çin politikasıyla ilgili merakla beklenen konuşmasının da ertelendiği bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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