Blinken’ın Dışişleri Bakanlığı Oylaması Bugün

ABD Senatosu bugün, Başkan Joe Biden’ın adayı Antony Blinken’ın dışişleri bakanlığını oylamak üzere toplanıyor. Kıdemli diplomat Blinken’ın adaylığı Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nunda geniş destek görmüştü.

Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, komisyonun 3’e karşı 15 oyla desteklediği adaylık için oylamanın Washington saati ile 16.00’da yapılacağını açıkladı.

Komisyon’daki üç karşı oy Cumhuriyetçiler’den gelmiş olsa da Blinken'ın Senato’da iki partiden de destek alarak Dışişleri Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bazı Cumhuriyetçiler de dahil olmak üzere pek çok Kongre üyesi, Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin mümkün olan en kısa sürede oluşturulmasından yana.

Yeni dönemde Senato Dış İlişkiler Komisyonu başkanı olacak Demokrat Senatör Bob Menendez, "Dünya şu anda her bölgede ve yarım kürede acil krizlerle kaynıyor" dedi.

Şu anda dışişleri bakanı vekili olarak görev yapan isimse, bakanlığa bağlı Dış Hizmet Enstitüsü'nün (FSI) eski müdürü Daniel Smith.

Antony Blinken uzun zamandır Biden’a yakın bir isim. Daha önce de ABD Senatosu’nun onayladığı bir isim olan Blinken, en son Biden başkan yardımcısıyken Başkan Barack Obama yönetiminde Dışişleri Bakan yardımcılığına kadar yükselmişti.