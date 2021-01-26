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Blinken’ın Dışişleri Bakanlığı Oylaması Bugün

26.01.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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Blinken’ın Dışişleri Bakanlığı Oylaması Bugün

ABD Senatosu bugün, Başkan Joe Biden’ın adayı Antony Blinken’ın dışişleri bakanlığını oylamak üzere toplanıyor. Kıdemli diplomat Blinken’ın adaylığı Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nunda geniş destek görmüştü

ABD Senatosu bugün, Başkan Joe Biden’ın adayı Antony Blinken’ın dışişleri bakanlığını oylamak üzere toplanıyor. Kıdemli diplomat Blinken’ın adaylığı Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nunda geniş destek görmüştü.

Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, komisyonun 3’e karşı 15 oyla desteklediği adaylık için oylamanın Washington saati ile 16.00’da yapılacağını açıkladı.

Komisyon’daki üç karşı oy Cumhuriyetçiler’den gelmiş olsa da Blinken'ın Senato’da iki partiden de destek alarak Dışişleri Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bazı Cumhuriyetçiler de dahil olmak üzere pek çok Kongre üyesi, Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin mümkün olan en kısa sürede oluşturulmasından yana.

Yeni dönemde Senato Dış İlişkiler Komisyonu başkanı olacak Demokrat Senatör Bob Menendez, "Dünya şu anda her bölgede ve yarım kürede acil krizlerle kaynıyor" dedi.

Şu anda dışişleri bakanı vekili olarak görev yapan isimse, bakanlığa bağlı Dış Hizmet Enstitüsü'nün (FSI) eski müdürü Daniel Smith.

Antony Blinken uzun zamandır Biden’a yakın bir isim. Daha önce de ABD Senatosu’nun onayladığı bir isim olan Blinken, en son Biden başkan yardımcısıyken Başkan Barack Obama yönetiminde Dışişleri Bakan yardımcılığına kadar yükselmişti.

Blinken’ın onay için yalnızca salt çoğunluğu ihtiyacı var. 100 üyeli Senato 50'ye 50 Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında bölünmüş durumda ancak eşitliği bozacak ay Demokrat Başkan yardımcısı Kamala Harris’e ait.

Blinken'in geçen hafta Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki onay oturumu hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler’in övgüleri arasında sorunsuz geçti. Blinken, Obama yönetimine katılmadan önce Biden’ın başkanlık ettiği aynı komisyonda personel direktörlüğünü yürütmüştü. Blinken, komisyonda görev yapmadan önce eski Başkan Bill Clinton döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi'nde yer almıştı.

‘’Türkiye’ye yaptırımlar değerlendirilmeli’’ demişti

Blinken geçen haftaki oturumda, Türkiye’yi ABD’nin müttefiki gibi davranmamakla suçlamıştı. Blinken, yeni yönetimin Ankara’ya Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle daha fazla yaptırım uygulama gerekliliğini yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtmişti.

Blinken ayrıca Çin, İran, Rusya ve Kuzey Kore'nin yarattığı zorluklarla yüzleşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Çin'in ABD'nin ulusal çıkarları karşısındaki en önemli mesele olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı adayı, işbirliğine kapıyı da açık bırakmıştı.

Blinken ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın moralini ve diplomatik yapısını yeniden inşa etme sözü vermiş, ABD'yi yurtdışında "tevazu ve güvene dayalı bir liderlik" olarak gördüğünü söylemişti.

Biden'ın yeni Dışişleri Bakanı, Başkan Trump'ın bu göreve getirdiği Rex Tillerson ve Mike Pompeo dönemlerinde personelin moral bozukluğuna uğradığı, deneyimli eleman sayısının azaldığı bir bakanlık devralacak.

Harvard Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Antony Blinken, küresel işbirliğine dönülmesini destekleyen eski ulusal güvenlik yetkilileriyle aynı görüşü paylaşıyor.

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