Blinken’ın Gündemi Ortadoğu

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken gelecek hafta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları ile görüşecek.

Amerika Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre görüşmelerde Abraham Mutabakatı ve bölgesel güvenlik ele alınacak.

Açıklamaya göre görüşmelerde, geçen yıl imzalanan Abraham Mutabakatı’ında ne kadar ilerleme sağlandığı, iş birliği için fırsatlar ve bölgesel güvenlikle istikrar dahil ikili ilişkiler ele alınacak.

Blinken, geçen ay daha fazla Arap ülkesini İsrail’le ilişkilerini normalleştirmesi için cesaretlendirme taahhüdünde bulunmuştu.

Abraham Mutabakatı geçen yıl Beyaz Saray’da Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail arasında imzalanmıştı. İmza, trump yönetimi açısından diplomatic başarı olarak değerlendirilmişti.

İsrail ve Sudan imzaların ardından ilişkileri normalleştireceklerini açıklamış, Fas da Aralık ayında İsrail’le diplomatic ilişkiler kurmuştu.

Biden Ocak ayında göreve başlamasının ardından anlaşmaları desteklemiş ve üst düzey yetkililer anlaşmaya daha fazla Arap ülkesinin katılmasına çalışacaklarını belirtmişti.

Abraham Mutabakatı’na imza atan ülkeler ilişkilerinin normalleşeceği taahhüdünde bulunuyor.

Bölgedeki Arap ülkeleriyle İsrail arasında son dönemdeki gelişmelerin hedefinde İran’ın olduğu yorumları yapılıyor.

Özellikle Körfez Arap ülkeleri İran’ın nükleer programından oldukça rahatsız.

İran nükleer programının barış amaçlı olduğunu belirtiyor.

Batılı ülkelerle İran arasında yürütülen nükleer müzakereler durmuş durumda. Görüşmelerin ne zaman başlayacağı netleşmiş değil.

