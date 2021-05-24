Blinken’ın Ortadoğu Temaslarında Önceliği Ne?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Hamas arasında 11 gün devam eden çatışmalarda sağlanan ateşkesin ardından taraflarla görüşecek. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri önceliğin çatışma durumuna yeniden dönülmemesi ve orta vadede özgürlük, güvenlik ve refah açısından hem İsrail hem Filistinliler’in hayatının iyileştirilmesi olduğunu söyledi.

Biden yönetimi yetkilileri, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi konusunda sessiz ve yoğun bir diplomasi yürüttüklerini belirtmiş, taraflar Mısır’ın arabuluculuğunda yapılan görüşmeler sonucunda Cuma günü ateşkes anlaşmasına varmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas’la görüşecek. Blinken’ın süreçte arabuluculuk rolünü üstlenen Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile görüşmesi, Kudüs’te kutsal yerlerin hamisi olan Ürdün’de de Kral Abdullah ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Blinken’ın temaslarından beklentiler ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin haftanın ilk günü düzenlediği telekonferans toplantısında gündemdeydi. ABD’nin ateşkesi sağlamak için bölgedeki ortaklarıyla yoğun bir şekilde ve daha da önemlisi perde arkasında çalıştığını vurgulayan bakanlık yetkilisi, süreçte Mısır, Ürdün ve Katar’ın üstlendiği role dikkat çekti.