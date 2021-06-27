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Blinken’la Lapid İlk Defa Roma’da Görüştü

27.06.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail’de yeni kurulan hükümetin dışişleri bakanı Yair Lapid’le ilk görüşmesine İran’ın nükleer programı ön plana çıktı

Blinken’la Lapid İlk Defa Roma’da Görüştü

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail’de yeni kurulan hükümetin dışişleri bakanı Yair Lapid’le ilk görüşmesine İran’ın nükleer programı ön plana çıktı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Blinken’a İsrail’in Viyana’da görüşülmekte olan İran’ın nükleer programıyla ilgili önemli çekinceleri olduğunu iletti.

Görüşmede İsrail’in Körfez Arap ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmesi anlaşmaları da gündeme geldi.

Görüşme başlangıcında Lapid, İsrail’in Viyana’da görüşülmekte olan İran’ın nükleer programıyla ilgili önemli çekinceleri olduğunu kaydetti ve anlaşmazlıkların basın toplantıları aracılığıyla değil, doğrudan görüşülmesi gerektiğin kaydetti.

Lapid geçmiş yıllarda hataların yapıldığını, İsrail’in bu konuda partilerüstü duruşunun zarar gördüğünü kaydetti ve “Bu hataları birlikte gidereceğiz” ifadesini kullandı.

Batılı ülkelerle Rusya ve Çin Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran'ın nükleer programıyla ilgili bir anlaşmaya varmak için İranlı yetkililerle müzakereler yürütüyor. Amerika'da görüşmelere dolaylı olarak katılıyor.

Washington, İran'ın 2015'de varılan daha sonra Trump yönetiminin çekildiği anlaşmada değişiklikler yapılarak yeni bir anlaşmadan yana ancak Tahran buna şu ana kadar yanaşmış değil.

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken da görüşmede Washington’un İsrail’in Körfez Arap ülkeleriyle normal ilişkilere sahip olmasını desteklediğini ama bunun İsrailliler ve Filistinliler arasındaki konulara bağlanamayacağını söyledi.

İki bakanın görüşmesinde Gazze’ye insani yardım da ele alındı.

Blinken ve Lapid, Blinken’ın Avrupa turu kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da görüştü.

Yeni haftanın ilk gününde İsrail’de görevi devretmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin Başkan Joe Biden’ın daveti üzerine Washington’da olacak.

Yaz mevsiminin ilerleyen günlerinde de İsrail Başbakanı Neftali Bennett’la Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in birlikte ya da ayrı ayrı Washington’a gelmesi bekleniyor.

İsrail’de Netanyahu, Amerika’da da Trump dönemi sonrası iki ülke yöneticilerinin iki ülke arasındaki ilişkileri canlandırma amacında olduğu yorumları yapılıyor.

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