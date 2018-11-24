Blizzard’tan Pokemon Go benzeri oyun

Hatırlanacağı üzere Blizzard, kısa süre önce mobil platformlar için Diablo Immortal’ı duyurmuştu. Bu duyuru serinin fanlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Fakat Blizzard, mobil platformlara olan desteğini arttıracağını açıklamıştı. Görünen o ki Diablo Immortal, Blizzard’ın üzerinde çalıştığı tek mobil oyun değil. Keza Kotaku’nun eriştiği bilgilere göre Blizzard, Pokemon Go benzeri yeni bir Warcraft oyunu geliştiriyor.

Henüz mobil platformlar için geliştirilen yeni Warcraft oyunu hakkında önemli bir bilgi bulunmuyor. Fakat oyunu deneyimleyen kişiler, mobil odaklı yapımın Pokemon Go’dan çok daha fazlasını sunduğunu ifade etmişler. Ayrıca oyunda tek oyunculu aksiyonların da daha fazla olduğu belirtilmiş.

Bunun haricinde Blizzard’ın geliştirdiği yeni mobil oyun hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca geliştirici stüdyodan oyun hakkında resmi bir duyuruda henüz gelmiş değil. Fakat çok büyük bir ihtimalle, Diablo Immortal yayınlanmadan Blizzard’tan mobil platformlar için yeni bir duyuru gelmeyecektir. Keza henüz oyun severlerin Blizzard’a olan öfkesi dinmiş değil.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Pokemon Go oyunu hala ülkemizde resmi olarak kullanıma sunulmuş değil. Yakın bir gelecekte de kullanıma sunulacağına dair bir bilgi henüz yok.

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