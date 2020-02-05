Blizzard: Warcraft 3 Reforged'un Ara Sahneleri Gerçek Ruhunu Koruyor

Blizzard, açıklamada ilk olarak Warcraft 3 Reforged'un uzun soluklu bir oyun olacağını ve uzun süre boyunca destekleneceğini belirtiyor. Ardından oyun içinde Classic Mode'u seçince oluşan grafik bug'larının ve uyuşmazlıklarının büyük bir yamayla düzeltileceği vaat ediliyor. Bu yamanın ayrıca bazı animasyonlarla ses bug'larını da düzelteceği ve çeşitli arayüz düzenlemelerini içereceği söyleniyor.
Reforged'u satın almayan oyuncuların da etkilendiği bir sorun daha vardı oyunda. Blizzard, Reforged'un çıkışıyla birlikte eski leaderboard ve klan sistemlerini devre dışı bıraktı ve bu durum oyuncuların büyük tepkisini çekti. Ancak firma, tıpkı StarCraft Remastered'da olduğu gibi büyük bir güncellemeyle bu özelliklerin yenilenmiş sürümlerinin ve yeni MMR sisteminin oyuna ekleneceğini söylüyor.
Ara sahne konusuna gelince. Blizzard, oyunun duyurusunun yapıldığı BlizzCon etkinliğinde de bu konudan bahsedildiğini söylüyor. Açıklamada ara sahnelerin özellikle çok fazla değiştirilmediği, orijinal oyunun havasından çok uzaklaşmak istemedikleri belirtiliyor. "Warcraft 3'ün gerçek ruhunu korumak ve oyuncuların bu unutulmaz anları olduğu gibi yaşamalarını sağlamak istedik."
Açıklamada bahsedilen büyük güncellemelerle ilgili bir tarih verilmiş değil.
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