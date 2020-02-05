Blizzard: Warcraft 3 Reforged'un Ara Sahneleri Gerçek Ruhunu Koruyor

Reforged'u satın almayan oyuncuların da etkilendiği bir sorun daha vardı oyunda. Blizzard, Reforged'un çıkışıyla birlikte eski leaderboard ve klan sistemlerini devre dışı bıraktı ve bu durum oyuncuların büyük tepkisini çekti. Ancak firma, tıpkı StarCraft Remastered'da olduğu gibi büyük bir güncellemeyle bu özelliklerin yenilenmiş sürümlerinin ve yeni MMR sisteminin oyuna ekleneceğini söylüyor.

Ara sahne konusuna gelince. Blizzard, oyunun duyurusunun yapıldığı BlizzCon etkinliğinde de bu konudan bahsedildiğini söylüyor. Açıklamada ara sahnelerin özellikle çok fazla değiştirilmediği, orijinal oyunun havasından çok uzaklaşmak istemedikleri belirtiliyor. "Warcraft 3'ün gerçek ruhunu korumak ve oyuncuların bu unutulmaz anları olduğu gibi yaşamalarını sağlamak istedik."

Açıklamada bahsedilen büyük güncellemelerle ilgili bir tarih verilmiş değil.

Warcraft 3 Reforged | Blizzard’da Neler Oluyor?

