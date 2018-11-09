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Blockchain, İstanbul’da konuşulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 16:20 | Son Güncelleme

İsviçre’den gelen uzman konuşmacılar, 20 Kasım'da düzenlenecek “Blockchain Türkiye’deki ve Global Ekonomik Modelleri Nasıl Değiştirecek?” başlıklı forumda bu teknolojiyi masaya yatıracak

İSTANBUL (AA) - Blockchain teknolojisi, en iyi uygulamaların olduğu İsviçre’den gelen uzman konuşmacılar tarafından, İstanbul’da düzenlenecek “Blockchain Türkiye’deki ve Global Ekonomik Modelleri Nasıl Değiştirecek?” başlıklı forumda masaya yatırılacak.

Blockchain Türkiye Platformu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de kurulu İsviçre Ticaret Odası Derneği'nin düzenleyeceği forum ile ekonomik modelleri yeniden yapılandırma potansiyeline sahip blockchain teknolojisi hakkında Türk kamuoyunda farkındalığın arttırılması hedefleniyor.

Pek çok bürokratik işlemin, ithalat, ihracat, bankacılık ve sözleşme süreçlerinin hızlanmasını sağlayacak, kimlik, sağlık gibi kamu ve özel kayıtların kurumlar arasında kolayca taşınmasına imkan verecek teknoloji hakkında tüm değerlendirme ve deneyimler bu forumda paylaşılacak.

Blockchain Türkiye Platformu’nun ana sponsorluğunda, Swissotel’de 20 Kasım'da düzenlenecek "Blockchain Türkiye’deki ve Global Ekonomik Modelleri Nasıl Değiştirecek?" başlıklı forumun açılış konuşmalarını İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ile İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini yapacak.

Moderatörlüğünü ekonomist Atilla Yeşilada'nın yapacağı panelde Credit Suisse Araştırma Başkan Yardımcısı Samuel Traub, Smart Valor İş Geliştirme Direktörü Felix Simon, Unitalent Kurucusu Bardia M. Zanganeh konuşacak.

Konferansla ilgili detaylı bilgiye ve programa, "http://www.tr-ch.org/swiss-turkish-economic-forum-20-november-2018/" internet adresinden ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
blockchain Forum

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