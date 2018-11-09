Blockchain, İstanbul’da konuşulacak

İSTANBUL (AA) - Blockchain teknolojisi, en iyi uygulamaların olduğu İsviçre’den gelen uzman konuşmacılar tarafından, İstanbul’da düzenlenecek “Blockchain Türkiye’deki ve Global Ekonomik Modelleri Nasıl Değiştirecek?” başlıklı forumda masaya yatırılacak.

Blockchain Türkiye Platformu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de kurulu İsviçre Ticaret Odası Derneği'nin düzenleyeceği forum ile ekonomik modelleri yeniden yapılandırma potansiyeline sahip blockchain teknolojisi hakkında Türk kamuoyunda farkındalığın arttırılması hedefleniyor.

Pek çok bürokratik işlemin, ithalat, ihracat, bankacılık ve sözleşme süreçlerinin hızlanmasını sağlayacak, kimlik, sağlık gibi kamu ve özel kayıtların kurumlar arasında kolayca taşınmasına imkan verecek teknoloji hakkında tüm değerlendirme ve deneyimler bu forumda paylaşılacak.

Blockchain Türkiye Platformu’nun ana sponsorluğunda, Swissotel’de 20 Kasım'da düzenlenecek "Blockchain Türkiye’deki ve Global Ekonomik Modelleri Nasıl Değiştirecek?" başlıklı forumun açılış konuşmalarını İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ile İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini yapacak.