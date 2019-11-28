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Blokchain Akademesi’nin kurulması planlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 09:45 | Son Güncelleme

 İstanbul Aydın Üniversitesi’nde blokzincir (blockchain) teknolojisinin bugünü ve geleceği, “Blokzincir Teknolojileri Geleceği Nasıl Şekillendirecek” başlıklı bir konferansta ele alındı.Konferansa konuşmacı olarak katılan Birleşmiş Milletler (BM) Blokzincir Danışmanı Massimo Buonomo, “Blokzincir, gelecekte ticareti ve yaşamı yeni baştan şekillendireceğine eminiz” dedi.

Gökhan ARTAN- Ömer HASAR /İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Aydın Üniversitesi’nde blokzincir (blockchain) teknolojisinin bugünü ve geleceği, “Blokzincir Teknolojileri Geleceği Nasıl Şekillendirecek” başlıklı bir konferansta ele alındı.Konferansa konuşmacı olarak katılan Birleşmiş Milletler (BM) Blokzincir Danışmanı Massimo Buonomo, “Blokzincir, gelecekte ticareti ve yaşamı yeni baştan şekillendireceğine eminiz” dedi. Blockchain Army firmasının Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol User ise Yükseköğretim Kurulu’nun(YÖK) izin vermesi halinde İstanbul Aydın Üniversitesi ile beraber Blokzincir(Blokchain) Akademesi’nin kurulmasının planlandığını söyledi.

Sanal paraların altındaki teknoloji olarak bilinen, gelecekte köklü değişiklikler yaratması beklenen blokzincir (blockchain) teknolojisi, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen bir konferansta ele alındı. Kripto para (Bitcoin, Etherium… v.b.) ile giren ve yakın gelecekte tıptan sosyal bilimlere hemen her alana hakim olacağı söylenen blokzincir (blockchain) teknolojisinin bugünü ve geleceği, “Blokzincir Teknolojileri Geleceği Nasıl Şekillendirecek” başlıklı bir konferansta İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerine anlatıldı. Blockchain Army firmasının Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol User’in moderasyonunda gerçekleşen konferansta Birleşmiş Milletler (BM) Blokzincir Danışmanı Massimo Buonomo ise konuşmacı olarak yer aldı.

"BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ TİCARETİ VE YAŞAMI YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK"

Birleşmiş Milletler (BM) Blokzincir Danışmanı Massimo Buonomo, Birleşmiş Milletler olarak ele aldıkları konunun blokzincirinin yaygınlaşması olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Finansal alanda değil diğer alanlara da yayılması.Bunlar arasında sağlıktan, normal parekende ürünlere kadar her türlü üründe kullanmak. Bunun yanında tabii ki blokzinciri destekleyenler arasında yapay zeka ve nesnelerin interneti.Bu üçünün bir araya geldiğinde geleceğin yeni baştan şekilleneceği, ticaretin ve yaşamında dahil yeni baştan şekilleneceğine eminiz”

BLOKZİNCİR AKADEMESİ PLANLANIYOR

İstanbul Aydın Üniversitesi ile bundan üç ay önce yaptıkları anlaşma kapsamında Blockchain Army olarak Aydın Üniversitesi ile beraber bir Blokckcaih Akademesi kurmayı ve YÖK’ün iznine tabi olarak da bunu master sınıflarında ders olarak okutulmasının planlandığını dile getiren Erol User, “Bunun sürecinde biz de blockchain teknoloiji konusunda dünyada lider olan uzmanları üniversiteye getirip öğrencilere blockcain’in yani blok zincirinin ne olduğunu anlatmaya çalışan bir seriyi başlattık. Bu serinin de ilk konuğu Massimo Buonomo oldu. Blokzinciri yeni bir teknolojidir. Blokzincirinin özelliğinden dolayı güvenilir, eş zamanlı ve tamamen transparent olduğu için bu teknolojinin sağlıkta, otomotivde ve daha birçok alanda kullanıldığı için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisiyle oluşan, bu teknolijnin Türkiye’ye yerleştirilmesinden sorumlu olan Sayın Bakanımız Mustafa Varank’ın da önerisiyle YÖK tarafından gündeme alınması oldu. Hatta bu konunun master programlarının açılması konusu da oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi’de bu konuda öncülük yapıyor” dedi.

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