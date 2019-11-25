Bloomberg ABD başkanlık yarışına girdi

Dünyanın en varlıklı kişilerinden olan New York eski belediye başkanı Bloomberg, Demokratik Parti'den aday adayı oldu.Haftalardır ABD başkanlık yarışına gireceği konuşulan 77 yaşındaki Michael Bloomberg 2020 yılında düzenlenecek Amerikan başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti'den resmen aday adayı oldu.

Bloomberg yaptığı yazılı açıklamada "Başkanlık yarışına Başkan Donald Trump'ı yenilgiye uğratmak ve Amerika'yı yeniden inşa etmek için giriyorum" ifadelerini kullandı.

Bloomberg "Başkan Trump'ın umursamaz ve etik dışı davranışlarıyla bir 4 yıl daha geçirmeye gücümüz yetmez" dedi ve ekledi: "Ülkemize ve değerlerimize varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. Bir dönem daha kazanırsa meydana gelecek zararı tamir etmemiz mümkün olmayabilir."

Kampanyaya 150 milyon dolar

Forbes dergisine göre dünyanın en varlıklı sekizinci kişisi olan Bloomberg'ün 50 milyar dolar civarında bir serveti olduğu belirtiliyor. Finansal veri hizmeti ve Bloomberg haber ajansının da aralarında yer aldığı şirketlerinde 69 ülkede toplam 19 bin kişi istihdam ediliyor.