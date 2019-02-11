Bloomberg Başkan Adayı Olacak mı?

ABD’de 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylar belli olmaya başladı. Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin başkanlık seçimleri için aday adaylığı konusunda birçok isim geçiyor. Bu isimlerden birisi de New York eski belediye başkanı ve dolar milyarderi işadamı Michael Bloomberg.

Bloomberg, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı yönündekikararını bu ay sonunda vereceğini açıkladı.

Bloomberg, Demokratların başkan aday adaylarından biri olacağı belirtilen eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın aday olması halinde yardımcısı olarak seçimlere gireceği iddiasını ise reddetti.

Bloomberg, önceki gün başkan adayı olup olmayacağı yönündeki bir soruyu, "Benim kararım diğer insanların ne yapacağına bağlı değil. Onların kararlarıyla ilgili değil. Benim kararım bir fark yaratabileceğimi düşünerek buna inanmama bağlı. Bu kararımı da ay sonu açıklayacağım” diye yanıtladı.

Bloomberg, başkanlık yarışmasına katılması halinde daha önceki yıllarda New York Belediye Başkanlığı dönemindeki gibi özel işlerini kayyumlara devredeceğini de belirtti.