Bloomberg Başkan Adayı Olacak mı?

ABD’de 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylar belli olmaya başladı. Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin başkanlık seçimleri için aday adaylığı konusunda birçok isim geçiyor. Bu isimlerden birisi de New York eski belediye başkanı ve dolar milyarderi işadamı Michael Bloomberg.
Bloomberg, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı yönündekikararını bu ay sonunda vereceğini açıkladı.
Bloomberg, Demokratların başkan aday adaylarından biri olacağı belirtilen eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın aday olması halinde yardımcısı olarak seçimlere gireceği iddiasını ise reddetti.
Bloomberg, önceki gün başkan adayı olup olmayacağı yönündeki bir soruyu, "Benim kararım diğer insanların ne yapacağına bağlı değil. Onların kararlarıyla ilgili değil. Benim kararım bir fark yaratabileceğimi düşünerek buna inanmama bağlı. Bu kararımı da ay sonu açıklayacağım” diye yanıtladı.
Bloomberg, başkanlık yarışmasına katılması halinde daha önceki yıllarda New York Belediye Başkanlığı dönemindeki gibi özel işlerini kayyumlara devredeceğini de belirtti.
Başkanlık için oldukça yaşlı eleştirisi
Geçtiğimiz ay yeniden Demokratlara üye olan Bloomberg dört gün sonra (14 Şubat) 77 yaşına girecek. Başkanlık için oldukça yaşlı olduğu iddia edilse de “Bloomberg’in başkanlık için doğru bir aday ve yaşının da hiç sorun olmadığı” yönünde çok güçlü bir fikir birlikteliği de var.
Dünyanın en varlıklı insanlarından biri olan Bloomberg’in 2020 başkanlık seçimlerine katılması halinde elindeki sınırsız kaynakları akılcı bir şekilde seçim alanlarına süreceği belirtiliyor.
Bloomberg, geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘İklim Değişikliği Anlaşması’ndan’ çekilme kararı ardından, yüz milyondan fazla dolar para vererek Amerikalı işadamları ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle birlikte anlaşmanın içerisinde kalmak için girişimlerde bulunup çeşitli projelere imza atmıştı.
Trump’ın neredeyse tüm politikalarına karşı çıktığı belirtilen Bloomberg’in, ayrıca silah kontrolü yasası ve göçmenlerle ilgili çeşitli sivil toplum örgütlerine milyonlarca dolarlarla ifade edilen yardımlar yaptığı belirtiliyor.
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