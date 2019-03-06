Bloomberg: ‘Başkanlık Seçimlerinde Aday Değilim’

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Bloomberg, başkanlık yarışıyla ilgili aldığı kararını, sahibi olduğu Bloomberg’in internet sitesine yazdığı makaleyle duyurdu. Blomberg, kaleme aldığı yazısında Başkan Donald Trump’ın karşısında başkan adayı olarak çıkmak yerine, ona karşı mücadelesini karbon gazı salımının azaltılması gibi inandığı değerlere finansman sağlayarak sürdüreceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olarak görev yapan Bloomberg, ülkenin temiz ve yenilenebilir enerjisi için kaynak yaratmaya ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.

“Karşısına aday olarak çıkmasam da Trump’ı yeneceğim”

Bloomberg, karşısına başkan adayı olarak çıkmasa da sürdüreceği muhalif mücadeleyle Trump’ı yenilgiye uğratmayı vadetti. Bloomberg, “Donald Trump’ın ülkemiz için bir tehlike olduğu fikrimi asla gizlemedim. Dört yıllık Trump dönemi kaos olarak tarihe geçecek. Ben Trump’ın karşısında başkanlık yarışında olmayacağım ama onu yenebilmek için muhalefetimi sürdüreceğim. Trump’ın ülkemiz için bir tehdit olduğu fikrim değişmedi. Sadece geçtiğimiz sonbaharda, ara seçimlerde Demokratları desteklemek için 100 milyon dolar harcadım. Yine de, Bloomberg 2020 yılında Trump'ı yenebileceğini tahmin ediyordu. Demokratların kazanması için nasıl bir kampanya yürütülmesi gerektiğini ve nelere ihtiyaç duyulduğunu çok iyi biliyorum. Ona karşı bir ülke olarak daha iyisini yapabileceğimizi de çok biliyorum. Donald Trump'ı da başkanlık seçimlerde yeneceğime inanıyorum” dedi.

