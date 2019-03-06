HABER

Bloomberg: ‘Başkanlık Seçimlerinde Aday Değilim’

06.03.2019 02:31 | Son Güncelleme

New York'un eski belediye başkanı Michael Blomberg, kaleme aldığı yazısında Başkan Donald Trump’ın karşısında başkan adayı olarak çıkmak yerine, ona karşı mücadelesini karbon gazı salımının azaltılması gibi inandığı değerlere finansman sağlayarak sürdüreceğini kaydetti

Bloomberg: ‘Başkanlık Seçimlerinde Aday Değilim’

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Bloomberg, başkanlık yarışıyla ilgili aldığı kararını, sahibi olduğu Bloomberg’in internet sitesine yazdığı makaleyle duyurdu. Blomberg, kaleme aldığı yazısında Başkan Donald Trump’ın karşısında başkan adayı olarak çıkmak yerine, ona karşı mücadelesini karbon gazı salımının azaltılması gibi inandığı değerlere finansman sağlayarak sürdüreceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olarak görev yapan Bloomberg, ülkenin temiz ve yenilenebilir enerjisi için kaynak yaratmaya ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.

“Karşısına aday olarak çıkmasam da Trump’ı yeneceğim”

Bloomberg, karşısına başkan adayı olarak çıkmasa da sürdüreceği muhalif mücadeleyle Trump’ı yenilgiye uğratmayı vadetti. Bloomberg, “Donald Trump’ın ülkemiz için bir tehlike olduğu fikrimi asla gizlemedim. Dört yıllık Trump dönemi kaos olarak tarihe geçecek. Ben Trump’ın karşısında başkanlık yarışında olmayacağım ama onu yenebilmek için muhalefetimi sürdüreceğim. Trump’ın ülkemiz için bir tehdit olduğu fikrim değişmedi. Sadece geçtiğimiz sonbaharda, ara seçimlerde Demokratları desteklemek için 100 milyon dolar harcadım. Yine de, Bloomberg 2020 yılında Trump'ı yenebileceğini tahmin ediyordu. Demokratların kazanması için nasıl bir kampanya yürütülmesi gerektiğini ve nelere ihtiyaç duyulduğunu çok iyi biliyorum. Ona karşı bir ülke olarak daha iyisini yapabileceğimizi de çok biliyorum. Donald Trump'ı da başkanlık seçimlerde yeneceğime inanıyorum” dedi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyorŞok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor
İstihbarat Komisyonu’ndan Trump Soruşturması’na Taze Kanİstihbarat Komisyonu’ndan Trump Soruşturması’na Taze Kan
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna'dan şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye S-400 tehdidi!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Rusya: Suriye'de Rukban kampında 300 yeni mezar tespit ettik

Rusya açıkladı: 300 mezar tespit ettik

İngiltere'de terör alarmı: 3 paketten patlayıcı çıktı

İngiltere'de terör alarmı: 3 paketten patlayıcı çıktı

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Kök hücre tedavisi gören kişi AIDS virüsünden kurtuldu

Kök hücre tedavisi gören kişi AIDS virüsünden kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.