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Bloomberg Beyaz Saray’a Aday Olduğunu Açıkladı

24.11.2019 21:47 | Son Güncelleme

Eski New York Belediye Başkanı ve dolar milyarderi Michael Bloomberg, önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde demokrat adaylar arasında yarışacağını resmen açıkladı

Bloomberg Beyaz Saray’a Aday Olduğunu Açıkladı

Eski New York Belediye Başkanı ve dolar milyarderi Michael Bloomberg, önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde demokrat adaylar arasında yarışacağını resmen açıkladı.

11 Eylül terör saldırıları sonrasında üç dönem New York Belediye Başkanlığı yapan 77 yaşındaki Bloomberg, bir dört yıl daha Donald Trump’ın etik dışı ve umursamaz davranışlarının göze alınamayacağını belirterek, “Donald Trump’ı yenmek ve Amerika’yı yeniden inşa etmek için başkanlığa aday oluyorum” dedi.

Bloomberg, Trump’ın ülke ve değerleri için bir tehdit oluşturduğunu kaydederek, “Trump bir dönem daha kazanırsa vereceği zararı telafi etmek çok daha zorlaşır. Bu seçimi kazanmalıyız ve Amerika'yı yeniden inşa etmeye başlamalıyız. Benim şimdiye kadar ticaret, hükümet ve hayırseverlik konusundaki eşsiz deneyimlerimin başkanlık seçimlerini kazanmama ve öne geçmeme yardımcı olacağına inanıyorum” dedi. Bloomberg, aday olma nedenini demokrat başkan adayları arasında öne çıkıp Trump’a karşı kazanabilecek bir adayın ortaya çıkmaması olduğunu kaydetti.

'Hayırsever başkan adayı'

Bloomberg’in ilk seçim kampanya videosu da yayınlandı. Hazırlanan videoda Bloomberg’in New York’ta orta sınıf bir aileden gelerek kendi işini kuran, çok sayıda iş yaratan, 11 Eylül saldırılarının ardından New York şehrinin yeniden inşasını sağlayan bir kişi olduğu kaydediliyor.

Bloomberg’in aynı zamanda iklim değişikliği gibi ülkenin karşı karşıya kaldığı zorluklara alternatif çözümler sunduğu, iyi bir yardımsever olduğu, yardımseverlik çalışmalarını 129 ayrı ülkede sürdürdüğü de belirtiliyor.

Trump başkanlık için en çok Bloomberg ile yarışmak istiyor

Michael Bloomberg’in başkan adaylığına soyunacağının sinyallerini sözcüsü Howard Wolfson aracılığıyla yaklaşık iki hafta önce belirtmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump Bloomberg’in Demokrat adaylarından eski başkan yardımcısı Joe Biden’ı yaralayacağını belirtmişti. Başkan Trump, ‘Küçük Michael’ olarak adlandırdığı Bloomberg’in demokrat başkan adayları arasında başarılı olacağını belirterek, “Onu çok iyi tanıyorum. Kişisel sorunları var. Başkanlık için en fazla onunla yarışmak isterim. Küçük Michael kaybedecek" ifadelerini kullanmıştı.

Adaylığını açıklayan Bloomberg, diğer Demokrat adaylar, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Senatör Elizabeth Warren, Senatör Bernie Sanders gibi isimlerle Demokrat Parti’nin başkan adayı olmak için yarışacak.

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