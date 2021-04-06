Bloomberg: Erdoğan'ın SİHA üreticisi, Türkiye'nin müttefiklerini rahatsız ediyor

Bloomberg haber ajansı, Baykar Teknik Müdürü (CTO) Selçuk Bayraktar'ın Libya ve Azerbaycan'da yaşanan çatışmalarda önemli bir rol üstlendiğini kaleme aldı. MIT (Massachusetts Institute of Technology) okulundan mezun olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızıyla evli olduğu belirtilen Bayraktar'ın Türkiye'de İHA ve SİHA üretiminde merkez konumda olduğu aktarıldı. Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA'nın Libya ve Azerbaycan hükümetleri tarafından kullanıldığı ve bu SİHA'ların hükümetlerin çarpıcı sonuçlar almasını sağladığı belirtildi. Haberde Bayraktar'ın, Erdoğan'ın kendine yetebilen bir Türk ordusu yaratma amacında merkezi bir rol üstlendiği vurgulanarak, "Bu teçhizatların Türkiye'de üretilmesi için atılan adımlar Ankara'nın tedirgin edici bir şekilde yeni müttefikler bulmasına ve geleneksel NATO müttefikleriyle arasının açılmasına yol açıyor" ifadesine yer verildi. Ancak habere göre bu durum çeşitli riskler de barındırıyor. "Türkiye'nin müdahaleci dış politikası ve elit bir askeri teknoloji oluşturmak için her şeyi göze alması, Ankara'yı yalnız bırakabilir" denildi.

ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması dolayısıyla uyguladığı yaptırımlar hatırlatılıyor. Türkiye'de mühendislerin tanklar için kendi motorlarını geliştirmeye çalıştığı, ayrıca İngiliz şirketi Rolls-Royce ile TUSAŞ'ın (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) Milli Muharip Uçak (MMU) projesi için de anlaşmakta gecikmesi üzerine motor üretimi denemelerinin yapıldığı belirtildi. Ancak bunun pahalı bir atılım olduğu da eklendi. Bloomberg'e konuşan Carnegie Europe düşünce kuruluşundan araştırmacı Raluca Csernatoni, "Türkiye öldürücü İHA ve SİHA pazarında hızlıca piyasa lideri ve yükselen bir güç olma yolunda yürüyor. Bu kendi kendine yeten bir savunma sanayii ve Erdoğan'ın yabancı silah sistemlerine bağımlılığı azaltma hedefinin bir parçası. Ancak söylemesi yapmasından daha kolay" diyerek Kanada'nın İHA üretimine parça göndermekten çekilme kararını hatırlattı. Kanada, askeri teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanılıp kullanılmadığı netleşinceye kadar Türkiye'ye İHA teknolojisi ihracatının bir kısmını dondurduğunu açıklamıştı.