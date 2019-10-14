Bloomberg: İlk tur yaptırımlar şahısları kapsayacak

Bloomberg'e göre ilk yaptırımların şahıslara yönelik olması bekleniyor.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonuna ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım hazırlığında olduğu bildirildi. Amerikan basınında çıkan bir habere göreTürkiye'ye yönelik yaptırımlar Pazartesi günü açıklanabilir. Uluslararası yayın kuruluşu Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ilk yaptırımların kişileri kapsaması bekleniyor. Buna ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın onayının beklendiği belirtiliyor.

Bloomberg'e bilgi veren ismi açıklanmayan bir kaynak, Trump yönetiminin askeri alışveriş, silah satışı ve Türk ordusuna enerji satışı gibi alanlarda cezai uygulama seçeneği için kapıyı açık bıraktığını da belirtti. Haberde ABD'nin Dışişleri, Savunma ve Maliye bakanlıklarının haftasonu yaptırım seçeneklerini ele aldığı belirtildi.

Bloomberg'ün haberinde Beyaz Saray ve Maliye Bakanlığı'ndan iddia hakkında bir resmi cevap gelmediği de belirtildi.

Türkiye'ye karşı daha sert yaptırım çağrısı