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Bloomberg Küresel İş Forumu 26 Eylül'de düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 22:26 | Son Güncelleme

Medya kuruluşu Bloomberg LP'nin Kurucusu, Başkanı ve Üst Yöneticisi Michael R. Bloomberg: - "26 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek Bloomberg Küresel İş Forumu, ülke liderleriyle iş dünyasını bir araya getirecek, küresel ticaret ve ekonomik gelişmeyi destekleyecek" - "Hükümet ve iş liderleri birlikte çalıştığında yapabileceklerinin sınırı yoktur"

Bu yıl ikincisi yapılacak "Bloomberg Küresel İş Forumu"nun, 6 kıtadan 50 devlet lideri ve 250'den fazla şirket yöneticisinin katılımıyla 26 Eylül Çarşamba günü New York'ta düzenleneceği bildirildi.

Küresel medya kuruluşu Bloomberg LP'nin Kurucusu, Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Michael R. Bloomberg, New York'taki 73'üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları sırasında 26 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek "Bloomberg Küresel İş Forumu" hakkında yapılan ön toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bloomberg, dünya genelinde ülke liderleriyle iş dünyasını bir araya getirecek forumun küresel ticaret ve ekonomik gelişmeyi destekleyeceğini vurguladı.

Forumun, hükümet ve iş dünyası liderlerini buluşturarak yeni ortaklıklara ve dünya genelindeki ticari gerginliklerin çözümüne yardımcı olacağının altını çizen Bloomberg, Amerikalı iş dünyası yetkililerinin ticari ortaklarla daha güçlü ilişkiler kurmayı arzuladıklarını belirtti.

Bloomberg, küresel ticaret sayesinde son 20 yılda dünya genelinde yoksulluğun düştüğüne dikkati çekerek, istihdam ve üretime katkıda bulunan küresel ticaretin ekonomik büyümeye ve teknolojik inovasyonlara da büyük katkıda bulunduğunu aktardı. Bloomberg, "Hükümet ve iş liderleri birlikte çalıştığında yapabileceklerinin sınırı yoktur." dedi.

Aynı gün New York'ta "Tek Gezegen Zirvesinin" de düzenleneceğini belirten Bloomberg, bu konferansta iklim değişikliği konusunda daha hızlı ilerleme kaydetmenin yollarının hükümet ve iş dünyası liderleriyle aranacağını bildirdi.

Geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Bloomberg Küresel İş Forumu"na, bu sene İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin 42'nci Başkanı Bill Clinton ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılacağı bildirildi.

Ayrıca, foruma, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ve Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'in yanı sıra küresel firmalardan Total, Ford, IBM ve Unilever'in CEO'larının katılacağı kaydedildi.

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Bloomberg Küresel İş Forumu küresel ticaret Michael R. Bloomberg

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