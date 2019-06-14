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Bloomberg muhabirleri aleyhine TL haberi davası

14.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

Türk Lirası'ndaki değer kaybı ile ilgili haber yapan ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'in iki Türkiye muhabiri hakkında, 2 ila 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bloomberg muhabirleri aleyhine TL haberi davası

Türk Lirası'ndaki ani değer kaybının Türk bankaları üzerindeki etkisi hakkında bir haber hazırlayan iki Bloomberg muhabiri aleyhine, 2 ila 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldığı duyuruldu. Bloomberg'in internet sitesinde yer alan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede, muhabirler Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç'ın geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaptıkları haberle,Türkiye ekonomisinin "istikrarını zayıflatmaya çalışması" söz konusu davaya gerekçe olarak gösterildi.

Amerika Birleşik Devletleri ile geçen yıl yaşanan Rahip Andrew Brunson krizi nedeniyle dolar kuru iki hafta içinde 4,70 TL seviyelerinden 7 TL'ye tırmanmıştı. İlişkilerdeki gerilim ABD'li rahip Brunson'un serbest bırakılmasının ardından azalmış, kurda da kısmen bir düşüş yaşanmıştı.

Bloomberg'den kınama ve muhabirlere destek

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait haber değeri taşıyan olaylar hakkında adil ve doğru haberler yapan iki muhabirimize yönelik iddianameyi kınıyoruz. Onların yanındayız" dedi. Ayrıca iddianameye konu olan haberiyle ilgili sosyal medya hesaplarından yorum yapan ya da Türkiye'deki bankaları ve ekonomiyi eleştiren paylaşımlarda bulunan 36 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu bildiren Bloomberg, davanın ilk duruşmasının 20 Eylül'de İstanbul'da görüleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Yenikapı'daki mitinginde yaptığı konuşmada "Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar" diyerek, "Bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

DW/SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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