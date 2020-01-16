Bloomberg: Öfkeli Libyalı general, Putin'i nasıl oyuna getirdi?

Bloomberg haber ajansı, Türkiye ile Rusya'nın çağrısı üzerine Libya'da ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından bunun anlaşmaya dönüştürülmesi için bu hafta başında Moskova'da yapılan görüşmelerin perde arkasında yaşananlarla ilgili bir haber yayımladı.

"Vladimir Putin, öfkeli Libyalı general tarafından nasıl oyuna getirildi?" başlıklı haberde, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter'in Moskova'ya "Kremlin'de kırmızı halı ile karşılanıp" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme umuduyla geldiği ancak kendisini Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmelerde bulduğu belirtildi.

Habere göre, Hafter, görüşmeler sırasında öfke nöbeti geçirdi ve önce görüşmeleri, daha sonra da Moskova'yı terk etti. Ajans, yaşananları Putin açısından "başarısızlık" olarak tanımladı.

Bloomberg görüşmelere yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Putin, Libya'daki tarafları ateşkes anlaşması imzalamak için Moskova'ya davet ederken, 76 yaşındaki Hafter'in efsanevi inadını hesaba katmamış gibi görünüyor" dedi.