Bloomberg: Rusya'da çöpe atılan belge, Türkiye ile olası ABD yaptırımlarına karşı yapılan acil toplantıyı gösteriyor

Bloomberg haber ajansının, Rus basınına dayandırdığı ve iki farklı kaynaktan teyit ettiğini belirttiği haberine göre Türkiye ve Rusya arasında olası Amerikan yaptırımlarına karşı Temmuz ayında acil bir toplantı düzenlendi.

Habere göre toplantıda Rusya Merkez Bankası'nın Brüksel merkezli küresel bankalararası ağ SWIFT'e alternatif olarak geliştirdiği finansal sisteme Türkiye'nin nasıl dahil olabileceği konuşuldu.

İki ülke arasındaki acil toplantının S-400 teslimatının Temmuz ayında başlamasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Bu toplantıya dair tutanağın Moskova yakınlarındaki bir çöpte bulunmasının ardından görüşme hafta başında Rus basınına yansıdı.

Rus haber ajansı Baza'nın Telegram hesabından paylaştığı tutanağın fotoğrafında Rus Maliye Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu arasında gerçekleştirilen toplantının detayları görülüyor.

Rusya Maliye Bakanı Alexei Moiseev, bu toplantının gerçekleştiğini telefonda Bloomberg'e teyit ederken toplantıda ele alınan meseleler hakkında müzakerelerin halen devam ettiğini ve bu konuların üzerinde çalışıldığını, imzalanacak genelgeye göre ilerleneceğini söyledi.