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Bloomberg Seçilirse Ekonomi ve Haber Şirketini Satacak

19.02.2020 17:50 | Son Güncelleme

Demokrat Parti'nin aday adaylarından Michael Bloomberg, ABD Başkanı seçilmesi halinde, kendini milyarder işadamları arasına sokan haber ve finans şirketi Bloomberg LP'yi satacağını açıkladı

Bloomberg Seçilirse Ekonomi ve Haber Şirketini Satacak

Demokrat Parti’nin aday adaylarından Michael Bloomberg, ABD Başkanı seçilmesi halinde, kendini milyarder işadamları arasına sokan haber ve finans şirketi Bloomberg LP’yi satacağını açıkladı.

Eski New York Belediye Başkanı, seçilirse Bloomberg LP’yi elden çıkarabileceğini daha önce de dile getirşmişti. Adaylık kampanyasının sözcüsü, ‘‘Eğer başkan seçilirse Mike şirketi satacak’’ diyerek bu kararı doğruladı.

Kampanya sözcüsü, böyle bir durumda şirketin önce ‘’kör tröst’’e devredileceğini, satışın bu fon üzerinden gerçekleşeceğini kaydetti. ABD’de uygulanan ve Türkiye’deki ‘‘yediemin’’ uygulamasına benzeyen bu sisteme, siyasi bir göreve seçilen kişinin mali varlıklarının tarafsız idaresi için başvuruluyor.

Finans piyasalarına mali bilgi akışı ve haber sağlayan Bloomberg LP 1981 yılında kuruldu. Firma hisselerinin büyük çoğunluğu Michael Bloomberg’a ait. Uluslararası Burton-Taylor danışmanlık firmasına göre şirket 2019 yılını 10 milyar dolar hasılatla kapattı.

Bloomberg’ün başkanlık yarışına girmesi sonrası, şirketinin haber kanadında kendisi hakkında olumsuz haber yapılmasını engellemesi tartışma yaratmıştı. Bloomberg haber ajansı, kurucusu ile ilgili inceleme dosyaları yapmayacaklarını ve kampanyasına karşı sınırlı bir yayın politikası izleyeceklerini açıklamıştı.

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