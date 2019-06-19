Bloomberg: Trump yönetimi Türkiye'ye yaptırımları değerlendiriyor

Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Türkiye’yi Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alımı konusunda cezalandırmak için 3 yaptırım paketi üzerinde düşünüyor.

Haberde, Türkiye'nin S-400 alımına devam etmesi durumunda F-35 satışının durdurulmasına ek olarak diğer seçenekler uygulanabileceği yer aldı.

En çok destek gören seçeneğin, Türkiye’nin kilit savunma sistemi sektöründeki bazı şirketleri 'ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası' olarak bilinen ve Rusya ile işbirliği yapan kurumları hedef alan CAATSA kapsamında hedef alınması olduğu belirtildi.

Yaptırımlar, bu şirketlerin ABD’nin finansal sistemine erişimini keserek ABD’den parça alımı ve ABD’ye satış gerçekleştirmelerini neredeyse tamamen imkansız kılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Rusya ile S-400 konusunu da görüştük. Zaten S-400 konusu bitmiş vaziyette. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Öyle zannediyorum ki Temmuz ayının ilk yarısında artık onlar da gelmeye başlayacaktır. S-400'den taviz vermeyeceğiz, burası kasaba devleti değil” demişti.