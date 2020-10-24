Bloomberg: Türk Lirası, dokuz haftadır değer kaybederek 1999'dan beri en uzun süreli düşüşünü yaşadı

Bloomberg'in haberine göre Türk Lirası, geçen hafta da değer kaybederek 1999 yılından beri en uzun süreli haftalık düşüşünü yaşadı.

Dokuz haftadır Türk Lirası'nın ABD Doları'na karşı değer kaybettiği belirtilen haberde, bu durumda Merkez Bankası'nın bu hafta verdiği faiz kararının etkili olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, perşembe günkü toplantısında politika faizi olan bir haftalık repo faizini %10,25'te sabit tutmuş, geç likidite penceresi faizini ise yüzde 13,25'ten 14,75'e yükseltmişti.

Piyasa beklentisi ise politika faizinin yükseltilmesi yönündeydi.

Bloomberg'in haberinde TCMB'nin kararının ekonomik ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde yatırımcıları endişeye düşürdüğü belirtildi.

"Bir irade göremiyoruz"

Eylül ayında beklenmedik bir şekilde faiz artıran TCMB'nin bu haftaki kararı, dolar/TL kurunu psikolojik bir seviye olan 8'e yaklaştırdı.

Londra merkezli Aberdeen Varlık Yönetimi şirketinde sabit getirili menkul kıymetler yöneticisi olan Viktor Szabo Bloomberg'e yaptığı açıklama, "Ortada bir irade göremiyoruz. Yıllardır süren politika hataları şimdi de rezerv kaybı ve kur üzerindeki baskı olarak ortaya çıkıyor. TCMB'nin kararı dengeyi kurmak için gerekli olan kredi büyümesinin yavaşlamasına yetkililerin yanaşmadığını gösteriyor" dedi.