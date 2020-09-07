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Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2020 18:44 | Son Güncelleme

ABD'li Bloomberg haber sitesi Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime yer verdi. Haberde Türkiye ve Yunanistan donanma güçleri de karşılaştırıldı.

Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı!

ABD'li Bloomberg, Doğu Akdeniz analizi yayınladı. Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusunun çıkarlarını bölgesel bir güç olarak savunabilecek bir donanma inşa ediyor" ifadelerine yer verildi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL UÇAK GEMİSİ TESLİM EDİLECEK'

ABD'li Bloomberg, Doğu Akdeniz analizi yayınladı. Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusunun çıkarlarını bölgesel bir güç olarak savunabilecek bir donanma inşa ediyor" ifadelerine yer verildi.

"Daha büyük firkateynler boru hattında ve önümüzdeki yıl 27 bin tonluk hafif uçak gemisinin teslim edilmesi bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

Bloomberg, savaş gemilerinden helikopterlere, silahlı insansız hava araçlarına kadar yerli silah endüstrisinin daha da genişlediğini belirtti.

'ARTIK ORTAK DEĞİL RAKİP OLARAK GÖRÜLÜYORLAR'

Yazıda, Türk yetkililerin 'stratejik bağımsızlık' dedikleri olguyla artık batılı tedarikçiler tarafından ortaktan çok rakip olarak görülmeye başlandığı belirtildi.

"Türk donanma filoları da artık düzenli olarak gaz arayan sismik araştırma gemilerine eşlik ediyor."

"Mevcut inşaat planlarına göre, Türkiye’nin donanması yakında, uzun süredir daha güçlü olduğu düşünülen birincil Yunan rakibinden daha ağır basacak."

RAPOR

Bloomberg haberinde Türkiye ve Yunanistan'ın donanma gücünün karşılaştırıldığı ISS raporuna da yer verdi. İşte o rapor...

'YUNAN YETKİLİLER BU HABERE YORUM YAPMAK İSTEMEDİ'

Bloomberg haberinde, "Yunan Donanması sözcüsü, Savunma Bakanlığı ne de donanma yetkilileri bu makale için yorum yapmayacağını söyledi" ifadelerine de yer verdi.


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