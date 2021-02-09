HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bloomberg: Türkiye ABD'ye, S-400 tavrını koşullu olarak değiştirebileceği sinyalini verdi

Bloomberg: Türkiye ABD'ye, S-400 tavrını koşullu olarak değiştirebileceği sinyalini verdi

09.02.2021 21:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bloomberg: Türkiye ABD'ye, S-400 tavrını koşullu olarak değiştirebileceği sinyalini verdi

Bloomberg haber ajansı, Türkiye'nin, ABD'nin Suriye'deki Kürt güçlerle ilişkisini kesmesi halinde, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemi konusunda tavrını değiştirme sinyali verdiğini bildirdi.

Bloomberg haber ajansı, Türkiye'nin, ABD'nin Suriye'deki Kürt güçlerle ilişkisini kesmesi halinde, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemi konusunda tavrını değiştirme sinyali verdiğini bildirdi.

Bloomberg'e konuşan ve adları açıklanmayan iki Türk yetkili, Türkiye hükümetinin bu konuda taviz vermeye hazır olduğunu söyledi.

İddiaya göre yetkililer, Türkiye'nin S-400 füzelerinin 'sınırlı kullanımını' iki nedenle kabul edebileceğini belirtti: Gelecekte ABD yapımı silahların tedariğinin garanti altına alınması ve Türk ekonomisinin zarar görmesinin önüne geçilmesi.

Bloomberg'e konuşan Türk yetkililer, Ankara'nın, Washington'un Suriye'de YPG savaşçılarını daha da güçlendirmesinin önüne geçmek istediğini de kaydetti.

Ajanstaki haberde, Türkiye'de bankacılık hisselerinin, ABD'yle ilişkilerin düzeleceği beklentisiyle yüzde 3,4 değer kazandığı, Halkbank hisseleri için de bu oranın yüzde 2,1 olduğu vurgulandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'e konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Varşova Paktı üyesi olup sonradan NATO'ya katılan birçok Avrupa ülkesinde hâlâ Sovyet döneminden kalma silah sistemleri var. Bu silahlar da pekâlâ NATO içinde sistemde tutuluyor" demiş ve eklemişti:

"Biz de bunu söyledik, Girit'teki S-300'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, bunu müzakereye açığız dedik."

Akar ayrıca "ABD ile ilişkilerde en çok hassas olduğumuz konu bu ülkenin PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye verdiği destektir. Biz ABD ile yürüttüğümüz görüşmelerde S-400'ler konusunda bir çözüm bulabiliriz. Ama YPG konusunda, gerçekleri görmelerini bekliyoruz. Bir çözüm bulamazsak ABD ile ilişkilerde hiçbir yere gidemeyiz" diye konuşmuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ise geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400 konusunda ABD'nin tutumunda bir değişiklik olmadığını söylemişti.

Satterfield, "Ocak ayı sonunda yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için Türkiye'nin S-400'e sahip olmamasını şart koşuyor. Bu yeni ve daha katı bir yasal zorunluluk, fakat bu bir ABD yasası" demişti.

Türkiye, Ekim ayında S-400 füzelerini denedi ama aktive etmedi.

ABD, Aralık ayında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle CAATSA kapsamında uygulanacak yaptırımları açıkladı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve kurumun yetkilileri yaptırım listesine alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada, "Şu anda S-400'de birinci paketi halletmiştik, şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmemiz olacak, bununla beraber birçok konuyu görüşeceğiz" demişti.

Bloomberg'e göre Erdoğan'ın bahsettiği görüşmenin ertelenip ertelenmediği henüz bilinmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Dünyayı sarsacak iddia: Kuzey Kore hırsızlık yapıyor!Dünyayı sarsacak iddia: Kuzey Kore hırsızlık yapıyor!
77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?

En Çok Okunan Haberler

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Göğüs ucu gündem olunca bir daha paylaştı

Göğüs ucu gündem olunca bir daha paylaştı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

İYİ Parti'de 'Muharrem İnce' önlemi!

İYİ Parti'de 'Muharrem İnce' önlemi!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Trump'ın azil davası başladı

Dünyanın gözü orada! Kritik dava başladı

İngiltere’de 70 yıllık evli çift, aynı hastanede koronavirüsten yaşamını yitirdi

İngiltere’de 70 yıllık evli çift, aynı hastanede koronavirüsten yaşamını yitirdi

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 79 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 79 milyonu geçti

Dünyayı sarsacak iddia: Kuzey Kore hırsızlık yapıyor!

Dünyayı sarsacak iddia: Kuzey Kore hırsızlık yapıyor!

‘Son Akşam Yemeği’ni sadece 12 kişi ziyaret edebilecek

‘Son Akşam Yemeği’ni sadece 12 kişi ziyaret edebilecek

Trump'ın 2. azil davası bugün başlıyor

Trump'ın kaderini belirleyecek dava başlıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.