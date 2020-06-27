HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bloomberg: Türkiye, Macron'un hayallerini suya düşürdü

Bloomberg: Türkiye, Macron'un hayallerini suya düşürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2020 23:12 | Son Güncelleme

Bloomberg, Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus hükümetine karşı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ve bir "savaş şüphelisi" olan Halife Hafter’i meşru kılmak için uğraşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'ye esip gürlemesinin, Fransa'nın Libya’daki kusurlarını örtmek ve Doğu Akdeniz'deki enerji hakları rekabetiyle ilgili olduğunu yazdı.

Bloomberg: Türkiye, Macron'un hayallerini suya düşürdü

ABD merkezli Bloomberg’de Bobby Ghosh tarafından "Türkiye Macron'un hayallerini suya düşürdü" başlıklı bir yazı kaleme alındı.

Yazıda, Libya’da elle tutulur bir şeyler yapan tek kişinin, Ulusal Mutabakat Hükümetine verdiği destekle Hafter güçlerinin geri çekilmesini sağlayan "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" olduğu vurgulandı.

Macron’un, BM tarafından tanınan Trablus hükümetine karşı bir "savaş şüphelisi" olan Hafter’i desteklediği belirtilen yazıda, Macron’un, kendini sessiz sedasız Hafter’den uzaklaştırabilecekken bunun yerine Fransa’nın Libya’daki iç savaştaki dahlini artırdığına işaret edildi.

"FRANSA'NIN DESTEKLEDİĞİ KİŞİ MUAZZAM ÖLÇEKTE ZULÜMLER GERÇEKLEŞTİRDİ"

Yazıda, Türkiye’ye yönelik haksız ithamlarda bulunan Macron'un hafıza kaybı yaşadığı belirtildi.

Macron’un tek yaptığının, Trablus’u zorla alma arzusundan vazgeçmeyen Hafter’i meşru kılmak olduğu vurgulanan yazıda, arkasına Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya gibi müttefikleri alan Hafter’in, Fransız hamilerine karşı, onların BM destekli hükümete davrandığı gibi tam bir umursamaz tutum ortaya koyduğu kaydedildi.

Yazıda, Macron’un kendini Hafter tarafından köşeye sıkıştırılmış bulduğuna ve onu bir türlü terk edemediğine dikkat çekildi.

Libya’da olayların gidişatının değişmesinin Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian için utanç verici bazı durumların açığa çıkması anlamına geldiği ifade edilen yazıda, Hafter güçlerinin elinden alınan topraklarda bulunan toplu mezarların Fransa’nın desteklediği kişinin muazzam ölçekte zulümler gerçekleştirdiğini gözler önüne serdiği vurgulandı.

Yazıda, Macron’un Türkiye’ye esip gürlemesinin Fransa’nın suçluluğunu örtmek için "çaresizce bir çaba" olarak görülemeyeceğinin altı çizilerek, "Macron’un Ankara ile başka hesapları da var. Doğu Akdeniz’deki enerji haklarıyla ilgili rekabet gibi." değerlendirmesinde bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklamasıKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
İspanya’da film gibi uyuşturucu operasyonuİspanya’da film gibi uyuşturucu operasyonu
Sokağa çıkma yasağı kimler için muaf olacak?Sokağa çıkma yasağı kimler için muaf olacak?

En Çok Okunan Haberler

İşte Alişan'ın kaskodan alacağı para

İşte Alişan'ın kaskodan alacağı para

ABD'de yaşayan Türk doktordan koronavirüs uyarısı

ABD'de yaşayan Türk doktordan koronavirüs uyarısı

Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

7 tabut yan yana... Sinir krizi geçirdiler

7 tabut yan yana... Sinir krizi geçirdiler

PCR testi ücreti belli oldu

PCR testi ücreti belli oldu

Tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü...

Tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
İspanya’da film gibi uyuşturucu operasyonu

İspanya’da film gibi uyuşturucu operasyonu

Flaş iddia! ABD 4 binden fazla askerini Afganistan'dan çekiyor

Flaş iddia! ABD 4 binden fazla askerini Afganistan'dan çekiyor

ABD, Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme yaptı

1 yılda 10. kez karşı karşıya geldiler!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! 16 yaşındaki kız arkadaşını darp eden şüpheli yakalandı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Yakalandı

Son dakika: Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 10 milyonu geçti

Koronavirüs kabusunda bir eşik daha aşıldı

İtalya'da koronavirüs sürecinde 29 Şubat'tan bu yana ilk!

29 Şubat'tan bu yana ilk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.