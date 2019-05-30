Bloomberg: Türkiye S-400'leri Akdeniz'de konuşlandıracak

İddiaya göre Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle Kıbrıs ile yaşadığı gerginlikten dolayı planlıyor.ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma sürecinde Türkiye'nin S-400'leri güney sahiline konuşlandırmayı düşündüğü iddia edildi.

Bloomberg'in dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Türkiye S-400'leri, Kıbrıs ile Akdeniz’in doğusundaki doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleriyle ilgili tartışma yaşadığı için güney sahiline konuşlandırmayı planlıyor.

Kaynaklar S-400'ler için sadece Akdeniz sahillerinin değil, başka yerlerin de düşünüldüğünü aktardı. Kaynaklara göre S-400'ler Ruslar tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da da konuşlandırılabilir. Türk hükümetinin konu ile ilgili yorum yapmadığı bildirildi.

ABD baskıyı arttırıyor

ABD Türkiye'nin S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için üzerindeki baskıyı giderek arttırıyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin teslimatının tamamlanması halinde Türkiye'nin "olumsuz sonuçlarla karşılacağı" uyarısında bulundu.