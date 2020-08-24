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Bloomberg: Türkiye'de altın üretimi rekora gidiyor, tek alıcı Merkez Bankası

24.08.2020 16:53 | Son Güncelleme

Bloomberg haber ajansı, yerli üreticinin ürettiği altının tek alıcısının Merkez Bankası olduğu Türkiye'de altın üretiminin rekora gittiğini bildirdi. Ajansa göre döviz kurunun hızla artması ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle altına olan ilgi arttı.

Bloomberg: Türkiye'de altın üretimi rekora gidiyor, tek alıcı Merkez Bankası

Bloomberg haber ajansı, yerli üreticinin ürettiği altının tek alıcısının Merkez Bankası olduğu Türkiye'de altın üretiminin rekora gittiğini bildirdi. Ajansa göre döviz kurunun hızla artması ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle altına olan ilgi arttı.

Ajansa konuşan Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, Türkiye'deki şirketlerin bu yıl 44 ton külçe altın üreteceğini söyledi.

Hasan Yücel son 25 yılda altın talebinin 160 ton olduğuna, sadece bu yılki talebin ise yaklaşık 150 ton olduğuna dikkat çekti.

Yücel, 2017'de yapılan değişiklikle Türkiye'de yerel üreticilerin ürettikleri altını piyasa fiyatından alma hakkının öncelikle Merkez Bankası'nda olduğunu belirtti:

"Düzenleme değişikliğiyle birlikte TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) bizim tek alıcımız haline geldi. Bugüne kadar ürettiğimiz tüm altını aldı."

Altın ons fiyatlarının Ağustos ayında 2 bin doların üzerine çıkmasının altın üretimine yönelik ilginin artmasına neden olduğunu söyleyen Yücel, Türkiye'de 2000-2009 yılları arasında 340 ton altın üretildiğini söyledi.

Altın Madencileri Derneği, Türkiye'nin 2019 yılında ithal ettiği 160 ton altın için 7,2 milyar dolar ödediğini, yılın ilk 7 ayında ise 137 ton altın ithal edildiğini açıklamıştı.

'Doğal gaz keşfinden daha bvüyük bir kaynak'

Nurol Holding A.Ş.'nin altın madenciliği şirketi Tumad Madencilik A.Ş.'nin CEO'su olan Hasan Yücel ise Türkiye'nin 6 500 tonluk potansiyel ve en az 1500 tonluk çıkarılabilir altın rezervi bulunduğuna dikkat çekti.

Hasan Yücel, Türkiye'nin bin 500 tonluk geri kazanılabilir altın rezervinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü açıkladığı doğalgaz keşfinden daha büyük bir kaynak olduğunu söyledi.

Yücel, "Ülkenin altından elde edeceği katma değer, doğalgaz keşfinden çok daha büyük. Bu da altın üretiminde daha fazla devlet desteğine duyulan ihtiyacı açıkçaortaya koymaktadır" dedi.

2019 verilerine göre Merkez Bankası'nın rezervlerinde 411,8 ton altın vardı.

Bu rezervin 372 tonu Borsa İstanbul'da, 5,9 tonu ise İngiltere Merkez Bankası'nda tutuluyor.

Dünya Altın Konseyi ise Ağustos itibarıyla Türkiye'nin altın rezervlerinin 583 tona yükseldiğini açıkladı.

Yine Konsey'in verilerine göre Türkiye altın talebi açısından da dünyada beşinci sırada.

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