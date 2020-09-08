Bloomberg: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki planları doğalgazla sınırlı değil

Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervleri üzerinden yaşanan mücadeleye Türkiye ile birlikte Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail'in de dahil olduğunu belirten makale, gerilimin, bölgede doğalgazın bulunmasından çok daha eskiye gittiğini savunuyor: "Donanmasının ne kadar büyüdüğü, Erdoğan'ın, Avrupa, Rusya ve ABD ile kafa kafaya gidebileceği Müslüman bir bölgesel güç olma hedefinde ne kadar istekli olduğunu gösteriyor." "Yerli üretim gemileri ve denizaltılarının yardımıyla güçlenen donanma, Erdoğan'ın ülke sınırları dışında başarıyla güç kullanmasını sağladı. Bu denizlere kıyısı olan ülkeler hem şaşırdı hem de alarma geçti. Üstelik daha büyük fırkateynler de yolda, 27 bin tonluk bir uçak gemisinin de gelecek yıl hazır olması bekleniyor." Bloomberg makalesinde Kaliforniya Deniz Çalışmaları Yüksek Lisans Okulu'nda Ulusal Güvenlik İlişkileri profesörü ve Türkiye'nin denizlerde yürüttüğü çalışmalar konusunda uzman Ryan Gingeras'ın görüşlerine de yer veriyor. Gingeras, "Görünenin çok da altında olmayan bir yerde, onlar için çok daha heyecan verici bazı mevzular var. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en büyük güç olduğu fikri ve ona göre davranılması arzusu gibi… Kendilerini düşmanlar ve rakiplerle çevrili gibi görüyorlar ve bütün güçlerini, buna karşı gelmek için kullanacaklar. Çünkü bunun için yeterli güçleri var."

Doğu Akdeniz'de önemli aktörler kim, hangi stratejileri izliyorlar?

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Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de pozisyonları ne, sıcak çatışma riski var mı? Türkiye'nin donanmasındaki gelişimin, gelişen yerel silah endüstrisinin sadece bir parçası olduğu belirtilen yazıda, "Savaş gemilerinden atak helikopterlerine, silahlı insansız hava araçlarına kadar her yeni üretim, Türk yetkililer tarafından Batılı tedarikçilere karşı 'stratejik bağımsızlık kazanma' yolu olarak tanımlanıyor" ifadelerine yer veriliyor: "Erdoğan 2023'ü, Türkiye'nin tüm askeri teçhizatına sahip olacağı yıl olarak hedefliyor. Ancak bu pek mümkün gözükmüyor. Aynı zamanda sorunlar yaşayan 750 milyar dolarlık bir ekonomide, günümüz şartlarında 'büyük güç' hayallerini gerçekleştirmek için de şüpheler var. Avrupa Birliği de Türkiye'ye yönelik yaptırımları gündemine aldı." "Türk ordusu bu şartlar altında da Suriye'nin kuzeyine girerek masadaki yerini aldı. Libya'da da Türk savaş gemileri Trablus'ta işgal altındaki hükümete yardım götürerek savaşın seyrini değiştirdi." Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama ve sondaj çalışmaları yapan gemilerine de donanmanın eşlik ettiğini hatırlatan makale, bu sularda Yunanistan ve Kıbrıs'ın da hak iddia ettiğini belirtiyor:

"Geçen ay iki NATO üyesi olan Yunanistan ve Türkiye'nin gemileri karşı karşıya geldi. Bu, Ege Denizi'ndeki adacıklar üzerinden gerilimin yaşandığı 1996'dan bu yana iki ülkenin savaşa en yaklaştığı an oldu." Erdoğan'ın 26 Ağustos'ta, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde söylediği "Türkiye Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de hakkı olan payı alacak. Eğer bir şey yapacağız diyorsak onu yaparız, bedelini de öderiz" sözlerinin hatırlatıldığı makalede, bundan sadece birkaç gün sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da yeni bir gemiden fırlatılan güdümlü füzeyi ve sıvı yakıtla çalışan bir uzay roketi 'müjdeleyerek' kutladığı anlatılıyor: "Son olarak cumartesi günü de diplomatik bir çözüme varılmazsa 'sahada' acı çekeceğini söyleyerek Yunanistan'ı doğrudan tehdit etti. "Erdoğan'ın bu savaşçı tavrını ne kadar ciddiye almak gerektiği henüz belirsiz. Danışmanı ve sözcüsü İbrahim Kalın, kısa süre önce Bloomberg News'e verdiği röportajda 'Türkiye'nin Akdeniz'deki ortaklarını, uzun süredir dikkate alınmayan çıkarlarını ciddiye almaya ve müzakere etmeye zorlamayı amaçladığını' söyledi.

"Yunanistan ise Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku'na dayanarak ülkenin kıta sahanlığı için adaların da dikkate alınması gerektiğini savunuyor. Ancak Bu BM hukuk metnine Türkiye taraf değil. Ankara'ya göre bir ülkenin kıta sahanlığı, ana kara dikkate alınarak hesaplanmalı. İki taraf da masaya oturmayı teklif ediyor ama bunun yakın zamanda olacağına dair bir işaret yok. "Türkiye'nin zorlayıcı yaklaşımı Akdeniz'deki diğer güçlerin de dikkatini çekmiş durumda. Ancak bu tutum, 83 milyon nüfuslu ulusu yalnız bırakmış görünüyor." Rusya'nın bu ay sonunda Akdeniz'de tatbikat yapacağı; Fransa'nın yüksek güçlü Rafale jetlerini Rum yönetiminin idaresindeki bölgeye gönderdiği; ABD'nin de Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kısmen kaldırdığı hatırlatılan yazıda, Erdoğan'ın 'milliyetçi yaklaşımının kutuplaşmış Türkiye'de geniş kesimlerde dikkat çektiği' vurgulanıyor. Kutuplaşmanın ise "Erdoğan'ın dindar muhafazakar destekçileriyle laik kesim arasında" olduğu belirtiliyor. Türk donanması eski politika planlama direktörü ve "Mavi Vatan" fikrini ortaya çıkaran emekli amiral Cem Gürdeniz'in şu sözlerine de makalede yer veriliyor: