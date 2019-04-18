Bloomberg ve Türk finans piyasası profesyonelleri bir araya geldi

Bloomberg ve yabancı şirketlerin Türkiye temsilcileri, Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (BFRC) tarafından düzenlenen panelde bir araya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin ev sahipliğinde küresel finans piyasalarına Türkiye açısından bakmak ve finansal alanda bir fikir platformu oluşturmak adına ’Medya, Teknoloji, Eğitim ve Global Finanslar’ başlıklı bir panel düzenlendi. Bloomberg tarafından teknik ve eğitim anlamında en donanımlı merkez olarak kabul edilen BAU Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen oturumlara; Bloomberg, Deutsche Securities ve Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın temsilcileri konuşmacı olarak katıldı. "Eğitim uygulamanın içerisinde verilmeli" Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, üniversite olarak kuruldukları günden bu güne kadar önemli mesafeler kat ettiklerini ifade ederek, dünyadaki eğitim sistemiyle ilgili çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Yücel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Üniversitemizi kurarken ’uluslararası bir üniversite olacağız ve uygulamanın içinde bir eğitim-öğretim yapacağız’ dedik. Çünkü dünyadaki büyük üniversiteler tüm eğitimlerini uygulama içerisinde veriyor. Bizler de eğitimin uygulamanın içerisinde verilmesi gerektiğinin bilincindeyiz ve üniversite olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple yarının iş dünyasında söz sahibi olacak olan gençlerin sektörü anlamaları ve stratejilerini yeni düzene göre şekillendirmelerine fırsat veren CO-OP programını başlattık. Böylece öğrencilerimiz iş birliği yaptığımız 3 bine aşkın firmayla çalışma fırsatı buluyor. Nitekim dünyadaki en iyi eğitim uygulamalarını üniversitemize getirmek için çalışıyoruz. Finans merkezimiz de bunun en iyi örneklerinden biridir." "Ekonomi tüm dünyanın önceliği olan bir konudur" diyen Yücel, "Finansal yapının; özgür bir ortamda, kamuoyuyla ve kamuyu yönetenlerle paylaşılan bir yapıyla yürütüleceği kanaatindeyim. Arzum; finansla ilgilenen dünyadaki güçlü otoritelerle bilim insanlarını bir araya getirip, burada iyi bir yapı kurarak kamuoyuyla, dünyayla güzel şeyler paylaşmaktır. Merkezimizde öncelikle ülkemizin ve dünyanın finansal raporlarını çıkarmalıyız. Aynı zamanda da bu sektörde bulunanları eğitmeliyiz. Ayrıca merkezimizin ileride bir okul haline gelmesini ve İstanbul’da kurulacak olan finans merkezinin ortasında olmasını hedefliyoruz. Eğer bu gerçekleşirse bu merkez hedefine ulaşmış demektir" dedi.

"Finansal piyasalardaki potansiyelimizi sektörle paylaşmak istiyoruz"

Dünyadaki değişimleri yakından takip ettiklerini belirten BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, panel öncesi yapmış olduğu konuşmasında, “Türkiye gerek bölgesinde gerekse de dünyada bir oyuncu olmak istiyor. Bunun için de mevcut potansiyelini her alanda olduğu gibi finansal alanda da geliştirme yönünde önemli adımlar atıyor. Bu hususta üniversitelerin üzerine büyük görevler düşüyor. Bu anlamda üniversite olarak birçok alanda başarılı işlere imza atmış bulunuyoruz. BAU Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezimiz de, 6 yıl önce bu amaçla kuruldu. Özellikle her alanda dünyadaki değişimleri yakından izlemek bizim için önemli. Değişimin bir parçası olmak değil, değişime yön vermek önemlidir. Biz üniversite olarak bu iddiadayız. Değişimin içinde yer almak yetmiyor, değişime yön vermek istiyoruz. Finansal piyasalarda da var olan potansiyelimizi sektörle paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

“Merkezimizde 12 tane Bloomberg terminalimiz var”

BAU Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgi veren BAU İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina, "Eğitim alanında dünyadaki en çağdaş uygulamaları Türkiye’ye getirmeyi amaç edinmiş bir üniversiteyiz. Bu noktada yaptığımız birçok çalışma var. Merkezimiz de bunlardan biridir. Merkezimizde 12 tane Bloomberg terminalimiz ve 25 tane de Forex terminalimiz bulunmakta. Öğrencilerimiz hem ders olarak bu merkezimizden yararlandıkları gibi diğer finans dersleri için de merkezimizi kullanarak analizler, çalışmalar yapabiliyor. Bununla birlikte sertifika programlarımız da var. Ayrıca merkezimiz Bloomberg’den de akredite olmuş durumda. Dolayısıyla biz gençlerimizi finans sektörünün ihtiyaç duyduğu donanımlara hazırlamak için dünyadaki en ileri teknolojileri kullanarak, burada onları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle üniversite-özel sektör işbirliğini oldukça önemsiyoruz" şeklinde konuştu.