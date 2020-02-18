Bloomberg Yarın İlk Tartışma Programında Ter Dökecek

Demokrat başkan aday adayı Michael Bloomberg yarın Nevada’da düzenlenecek tartışma programına katılmaya hak kazandı. Milyarder işadamı, televizyonlardan canlı yayınlanan tartışmalardan birinde ilk defa diğer adaylarla sahneyi paylaşacak. 3 Kasım’daki ABD başkanlık seçimleri sürecinde dokuzuncu defa bir araya gelen Demokrat aday adayları, seçmenleri yanlarına çekmek için kozlarını paylaşacak. Yarışa en gen geç katılan aday adayı olan 78 yaşındaki Michael Bloomberg, ulusal seçim kampanyasını kendi cebinden karşılıyor. Bağışlar yerine 60 milyar dolarlık kişisel servetini kullanan Bloomberg, televizyon reklamlarına milyonlarca dolar harcıyor. Kesenin ağzını açan işadamı anketlerde de yükselişe geçti. Çarşamba günü seyircilerin karşısına çıkacak olan Bloomberg, diğer adayların yoğun eleştirilerine maruz kalacak. Rakiplerinin, New York belediye başkanlığı döneminde polis teşkilatı için hayata geçirdiği ayrımcı politikalar ve sahibi olduğu şirketlerdeki cinsel ayrımcılık iddiaları üzerinden Bloomberg’e yüklenmesi bekleniyor.

2002 ile 2013 yılları arasında üç dönem belediye başkanlığı yapan Bloomberg, sokakta şüpheli görülen kişilere yönelik polise verdiği ‘durdur ve ara’ yetkisinin azınlıklara karşı kullanılması nedeniyle eleştiriliyordu. Bloomberg, aday adaylığını açıklamadan önce bu politikası için özür dilemişti. Geçen Pazar akşamı NBC televizyonunda canlı yayına katılan Demokrat adat adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden da, “Michael Bloomberg’le ilgili tartışılacak çok şey var” diyerek Nevada’daki programla ilgili ilk ipucunu verdi. Son NPR/PBS anketine katılanların yüzde 19’unun desteğini alan Blooomberg, Demokratlar’ın tartışmalara katılma hakkı için öngördüğü ‘dört ankette çift haneli destek oranı’ kuralını da karşılamış oldu. Iowa, New Hampshire, Nevada ve Güney Carolina’daki önseçimlere katılmama kararı alan Michael Bloomberg, ‘Süper Salı’ olarak bilinen ve 14 eyalette birden düzenlenen önseçimlerde delege toplamayı umuyor. ‘Müstehcen fıkralar anlattım, pişmanım’ 22 Şubat’ta Nevada’da düzenlenecek önseçimlere dört gün kala son tartışma programına katılmaya hak kazanan diğer isimler de Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar ve Pete Buttigieg.

Massachusetts Senatörü Warren ve Vermont Senatörü Sanders, Bloomberg’ü seçimi satın almaya çalışmakla suçluyor. Bloomberg ise bu suçlamaya, ‘kitabına göre hareket ettiği ve adaylığı kazanamasa bile Trump’ı mağlup etmek için Demokrat Parti çalışmalarına mali destek bile teklif ettiği’ yanıtını veriyor. Bloomberg’ün 2008’de emlak piyasasının çökmesini, ‘redlining’ olarak bilinen, mahallenin ırksal yapısına göre ev kredisi verilmemesi, sigorta yapılmaması uygulamasının yasaklanmasıyla ilişkilendirmesi de tepki çekmişti. Michael Bloomberg, uygunsuz şakalar yapmasıyla ilgili pişmanlığını da dile getirmiş, geçen ay ABC televizyonuna verdiği mülakatta, “Müstehcen fıkralar anlattım. Elbette anlattım. Pişman mıyım? Evet, utanç verici. Ama ben de böyle büyütüldüm” demişti. Washington Post gazetesi geçen hafta Bloomberg’ün cinsiyetçi açıklamalarıyla ilgili 32 sayfalık bir kitapçığı haberleştirmişti. Kitapçığın 1990 yılında bir partide dağıtıldığı ve içeriğinin Bloomberg’ün çalışanlarınca derlendiği öne sürülüyor.