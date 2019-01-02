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Bloomberg: Yarın Türkiye'ye gidecek ABD heyeti Gülen'in iadesi talebini görüşecek

02.01.2019 15:55 | Son Güncelleme

Bloomberg haber ajansı, yarın Türkiye'ye gidecek ABD heyetinin, Ankara'nın Fethullah Gülen'in iadesi talebi ile ilgili görüşmeler yapacağını bildirdi.

Bloomberg: Yarın Türkiye'ye gidecek ABD heyeti Gülen'in iadesi talebini görüşecek

Ajans 2 Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, heyetin Perşembe ve Cuma günleri Ankara'da Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarında görüşmeler yapacağını yazdı.

BBC Türkçe'ye konuşan Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili de haberi doğruladı.

Yetkğili, heyetin temaslarında sadece Gülen'in iadesinin ele alınmayacağını, esas olarak "Türkiye'deki FETÖ davalarıyla" ilgili görüşmeler yapılacağını söyledi.

Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da 8 Ocak'ta Türkiye'ye gidecek ve 2 gün boyunca çeşitli temaslarda bulunacak.

AĞUSTOS 2016'DA RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Türkiye, Ağustos 2016'da, 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'in ABD'den iadesi için resmi başvuruda bulunmuştu.

Gülen, Mart 1999'dan bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen ay ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Gülen ve diğerlerinin iadesi için çalışıyoruz" dediğini söylemiş, Beyaz Saray ise Trump'ın Erdoğan'a böyle bir güvence vermediğini açıklamıştı.

Amerikan NBC News Televizyonu ise Kasım ayında, Beyaz Saray'ın Fethullah Gülen'i gerekirse Türkiye'ye iade ederek ülkeden uzaklaştırmanın yollarını aradığını iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamış, Trump da Gülen'in iadesinin gündemlerinde olmadığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gülen ABD iade ziyaret Bloomberg

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