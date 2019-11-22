Bloomberg'den Başkan adaylığı yolunda önemli adım

New York eski Belediye Başkanı ABD Federal Seçim Komisyonu’na kaydını yaptırdı.Milyarder işadamı Michael Bloomberg, ABD Federal Seçim Komisyonu'na kaydını yaptırdı. 77 yaşındaki New York eski Belediye Başkanı, "Mike Bloomberg 2020" adlı komitenin kaydı için gerekli evrakı doldurarak komisyona teslim etti. ABD Federal Seçim Komisyonu Sözcüsü Judith Ingram bu bilgiyi Fransız haber ajansı AFP'ye doğruladı.

ABD'de başkan aday adaylarının seçim kampanyalarında 5 bin dolardan fazla bağış toplamak için seçim komisyonuna kayıt yaptırması gerekiyor. Bloomberg'ün, Demokratik Parti'nin başkan adaylığı ön seçimlerine katılmak için tüm temel işlemleri, bunlar arasında Alabama, Arkansas ve Texas eyaletlerinde aday olarak kayıt da dahil olmak üzere, yaptırdığı belirtiliyor.

Nihai karar "yakın"

Michael Bloomberg 10 gün önce Demokratik Parti'nin çok sayıda aday adayından biri olmak üzere nihai bir karar vermeye "yakın" olduğunu söylemişti. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ABD Başkanı Donald Trump karşısında yarışmak için partinin şu anda 17 aday adayı bulunuyor. Kişisel serveti yaklaşık 50 milyar dolar olarak tahmin edilen Bloomberg'ün aday adaylığının ön seçimlerdeki tüm dengeleri alt üst edeceği öngörülüyor.