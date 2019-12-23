Bloomberg’in Dijital Seçim Kampanyasını Yürüten Esrarengiz Şirket

Demokratların başkan aday adayları arasında yer alan Bloomberg’in yürüttüğü seçim kampanyasında, dijital tanıtımı yürütmek için bilinmeyen Hawkfish isimli yüksek teknoloji şirketine ne kadar para aktardığı da tartışılıyor.

Başkan adayı Bloomberg’in esrarengiz firmaya kişisel servetinden on milyonlarca dolar aktardığı ancak firmanın ne internette ne de New York’ta kayıtlarda görünen adresinde bulunmadığı öne sürüldü.

Gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat aday adayları arasında yer alan, üç dönem New York Belediye Başkanlığı yapan dolar milyarderi işadamı Michael Bloomberg’in girdiği seçim yarışında kampanyası için kişisel servetinden on milyonlarca dolar para harcadığı belirtildi.

Wood, adı hiç bilinmeyen Hawkfish şirketinin Bloomberg’in seçim kampanyasında, dijital içerik oluşturma, dijital reklam yerleştirme, dijital analiz de dahil olmak üzere dijital reklam hizmetleri sağlayacağını belirtti.

Wood, Hawkfish teknoloji şirketinin ayrıca ABD'nin gelecek seçimlerde demokratik değerlerin korunmasına da yardımcı olacağını, şirketin bizzat Bloomberg’in önderliğinde 2019 yılında seçim kampanyası için kurulduğunu kaydetti.

Bloomberg’in kampanya sözcüsü Wood, Hawkfish şirketine ne kadar para aktarıldığı yönündeki soruları da cevaplamadı.

Bloomberg’in seçim kampanyası için kurdurduğu şirkete ne kadar bir maddi destek sağladığı tam olarak belirtilmese de seçim kampanyasında Trump karşıtı dijital reklamlar için 100 milyon dolardan fazla para harcayacağı açıklanmıştı.

Bloomberg’in seçimlerde dijital kampanyasını yürütmek için kurdurduğu Hawkfish şirketinin yasaları ihlal edip etmediği de diğerbir başka tartışma konusu.

Siyasi etik uzmanları Bloomberg’in kendi kişisel servetinden para harcayarak sürdürdüğü Trump karşıtı dijital kampanyanın Federal Seçim Komisyonu yasalarını ihlal etmediğini söylüyor.

Bloomberg’in seçim kampanyası için kurduğu Hawkfish firmasının herhangi bir resmi internet sitesi yok. İddialara göre, şirketin Manhattan Üçüncü Cadde’de gösterdiği adreste böyle bir firma bulunmuyor.

