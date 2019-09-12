İSTANBUL (AA) - Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF), Akdeniz'deki plastik kirliliğine dikkati çeken ve "daha iyi korunan bir Akdeniz" fikrinden hareketle yola çıkan Blue Panda teknesi, Türkiye'ye ulaştı.

WWF Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, aşırı tüketim ve plastik kirliliği, çağlar boyunca medeniyetlerin beşiği ve zengin çeşitlilikte deniz canlılarının yuvası olan Akdeniz'in doğal zenginliğini tehlikeye atıyor.

Yelkenli, bu duruma dikkati çekmek için haziranda Fransa'dan başladığı yolculuğuna kasım ayına kadar devam edecek. Şimdiye kadar İtalya, Yunanistan ve Fransa'yı ziyaret eden yelkenli, Türkiye etkinliklerinin ardından Tunus ve Fas'ı gidecek.

Blue Panda bir yandan tehdit altında olan deniz yaşamıyla ilgili bilimsel araştırmalar yaparken, diğer yandan ziyaret ettiği kıyı kentlerinde ve özellikle de turistik merkezlerde Akdeniz'i tehdit eden plastik ve petrol kirliliğiyle ilgili bilinçlendirme çalışmaları sürdürüyor.

Yarından itibaren 28 Eylül'e kadar İstanbul'da olacak tekne, 4 Ekim'de İzmir'de ve 10 Ekim'de Kaş'ta bulunacak. 14,15, 16, ve 17 Eylül'de Büyükada İDO İskelesi'nde, 21 ve 22 Eylül'de de Bebek Kuruçeşme'de olacak teknede, çeşitli etkinlikler düzenlenecek.