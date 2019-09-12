HABER

Blue Panda teknesi Türkiye'ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 16:15 | Son Güncelleme

Akdeniz'deki plastik kirliliğine dikkati çekmek için yelken açan WWW'nin Blue Panda teknesi, yarından itibaren İstanbul'da olacak - Türkiye sularında yelken açtığı süre boyunca Blue Panda da denizlerdeki plastik kirliliği, deniz koruma alanları, Boğaz'da yunus gözlemi ve balıkçılık gibi pek çok farklı konuda etkinlikler yapılacak

İSTANBUL (AA) - Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF), Akdeniz'deki plastik kirliliğine dikkati çeken ve "daha iyi korunan bir Akdeniz" fikrinden hareketle yola çıkan Blue Panda teknesi, Türkiye'ye ulaştı.

WWF Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, aşırı tüketim ve plastik kirliliği, çağlar boyunca medeniyetlerin beşiği ve zengin çeşitlilikte deniz canlılarının yuvası olan Akdeniz'in doğal zenginliğini tehlikeye atıyor.

Yelkenli, bu duruma dikkati çekmek için haziranda Fransa'dan başladığı yolculuğuna kasım ayına kadar devam edecek. Şimdiye kadar İtalya, Yunanistan ve Fransa'yı ziyaret eden yelkenli, Türkiye etkinliklerinin ardından Tunus ve Fas'ı gidecek.

Blue Panda bir yandan tehdit altında olan deniz yaşamıyla ilgili bilimsel araştırmalar yaparken, diğer yandan ziyaret ettiği kıyı kentlerinde ve özellikle de turistik merkezlerde Akdeniz'i tehdit eden plastik ve petrol kirliliğiyle ilgili bilinçlendirme çalışmaları sürdürüyor.

Yarından itibaren 28 Eylül'e kadar İstanbul'da olacak tekne, 4 Ekim'de İzmir'de ve 10 Ekim'de Kaş'ta bulunacak. 14,15, 16, ve 17 Eylül'de Büyükada İDO İskelesi'nde, 21 ve 22 Eylül'de de Bebek Kuruçeşme'de olacak teknede, çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

- "Akdeniz'deki atıkların yüzde 95'ini plastik maddeler oluşturuyor"

Blue Panda teknesinin Türkiye etkinlikleri 14 Eylül'de İstanbul'da başlayacak.

Akdeniz seyahatinin en uzun bölümünü Türkiye'ye ayıran yelkenlinin programında sanattan spora ve farklı bilinçlendirme çalışmalarına kadar pek çok etkinlik yer alıyor. Türkiye sularında yelken açtığı süre boyunca Blue Panda da denizlerdeki plastik kirliliği, deniz koruma alanları, Boğaz'da yunus gözlemi ve balıkçılık gibi pek çok farklı konuda etkinlikler yapılacak.

Yelkenlinin Türkiye etkinliklerinin ortak noktası Akdeniz'deki plastik kirliliği olacak. WWF'in geçtiğimiz yıl yayımlanan "Plastik Kapanından Çıkış: Akdeniz'i Plastik Kirliliğinden Kurtarmak" başlıklı raporuna göre, Akdeniz'deki atıkların yüzde 95'ini plastik maddeler oluşturuyor. Türkiye bir yandan Akdeniz'deki plastik kirliliğinin sorumlularından biri, öte yandan da plastik kirliliğinin en çok etkilediği sahillere ev sahipliği yapıyor.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Blue Panda'nın Türkiye etkinlikleri ile ilgili olarak, Türkiye'de plastik kirliliğiyle mücadele yönünde son dönemde önemli adımlar atıldığını belirterek, "Sıfır Atık politikası ve plastik poşetlerin ücretlendirilmesi kararı, ülkemizin bu konuda doğru yolda olduğunu gösterdi. Blue Panda yelkenlisinin ziyareti kapsamında kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz.
Sadece vatandaşların adım atması yeterli değil. Mart ayında yayımladığımız Plastik Kirliliğini Hesap Verebilirlik Yoluyla Çözmek raporunda da ifade ettiğimiz gibi sorunun çözümü için devletten yerel yönetime, üreticilerden, STK’lara, akademi camiasına kadar tüm paydaşların sorumluluk üstlenerek adım atmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

WWF tüm dünya liderlerine çok geç olmadan harekete geçmeleri için çağrıda bulunarak 2030 yılına kadar denizlerdeki plastik kirliliğini durduracak, küresel ölçekte, bağlayıcı yeni bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin hayata geçmesi için imza topluyor. Tüm dünyada yaklaşık 1,5 milyona yakın imza toplanan kampanyaya Türkiye'den de https://www.wwf.org.tr/calismalarimiz/oceans/plastiksiz\_denizler/ adresinden imza verilebilir.

PARTNER Bacağından çıkanlar şoke etti! Bacağından çıkanlar şoke etti!
Tunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildiTunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi
Tuzla'da gıda fabrikasında 3 kişi zehirlendi (Fabrikanın havadan fotoğrafıyla)Tuzla'da gıda fabrikasında 3 kişi zehirlendi (Fabrikanın havadan fotoğrafıyla)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Blue Panda www

En Çok Okunan Haberler

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'de İETT Genel Müdürlüğü’ne Hamdi Alper Kolukısa atandı

İBB'de bir kritik atama daha

Yerel yönetim mevzuatına ilişkin komisyonda Cengiz Ergün de yer alacak! Cengiz Ergün kimdir?

Erdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacak

194 ülkede kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi Fransa'da yakalandı

194 ülkede aranıyordu! Özel kelepçeyle Türkiye'ye getirildi

AYM'den evli erkekle ilişkisi nedeniyle memurluktan atılan kadın için 'ihlal' kararı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi

Şule Çet davasında yeni gelişme

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı 'haberim yok' dedi

İç çamaşırından çıktı 'haberim yok' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.