"Blue Panda" yelkenlisi İzmir Körfezi'nde

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) "Blue Panda" yelkenlisinde "Plastik Atıksız Şehirler Ağı" protokolünü imzaladı.

Denizlerdeki plastik kirliliğine dikkati çekmek için Fransa'dan yola çıkan Blue Panda yelkenlisi, İstanbul'dan sonra İzmir'e uğradı ve Konak Pier bölgesinde demirledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Blue Panda" önünde yaptığı konuşmada, daha iyi korunan dünya hedefiyle yola çıkan yelkenliye ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Denizlerdeki plastik kirliliğinin binlerce canlıyı tehdit ettiğini ifade eden Soyer, "Kirlilik bizler için de büyük tehdit oluşturuyor. Doğadaki tüm varlıkların geleceğini yok ediyor." dedi.

Soyer, denizlerdeki plastik kirliliğini önleme konusunda öncülük etmek amacıyla Plastik Atıksız Şehirler Ağı'na katılma kararı aldıklarını belirtti.

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar da şehirleri, büyüyen plastik atık yükünden kurtarmak için yapılan küresel mücadelede öncü rol oynayan İzmir ile ortaklık içinde bulunmaktan heyecan duyduklarını ifade etti.