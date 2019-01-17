Blues için 9. kez bir araya gelecekler

Geceyi her seferinde farklı bir heyecanla hazırladıklarına işaret eden Durmuş, "Unutulmaz bir müzik şöleni olması için çalışıyoruz. 23 Ocak akşamı İstanbul'un kalbi Blues ile atacak. Blues sevenlerle hep birlikte olmayı diliyoruz. Şarkıların nasıl çalınacağı sahnedeki ruhta birleşip ortaya çıkıyor. Bir çok müzisyen bu şarkıları kişisel çalışmalarında çok kez icra etmiş olduğundan, bu kısımda işler biraz daha uyumla çözüme ulaşıyor. Amacımız ülkenin bir çok noktasında Blues çalabilmek." diye konuştu.

