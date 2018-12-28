Bluetooth kulaklıklı bere inceleme

Bereyi elinize alıp incelediğinizde, ilk etapta normal bir bereden pek de farklı görünmüyor. Ancak biraz incelediğinizde, sağ ve sol yan taraflarında hoparlörlerin (Bir tane de mikrofon) yer aldığını fark ediyorsunuz. Ayrıca kontrol paneli için hazırlanmış özel bir bölge de var.
Polyester malzeme kullanılarak hazırlanan bere, gerçekten de soğuk kış günlerinde sizi sıcak tutabilecek bir ürün. Bunun yanında, berenizi çıkarmadan müzik dinlemenize ve telefonunuza gelen aramaları cevaplamanıza da yardımcı olan bir sisteme sahip.
Ürünün panel göstergesinin olduğu bölümün alt kısmında ufak bir delik yer alıyor. Burada kontrol panelinin USB bağlantı noktası var. Bereyle birlikte gelen USB kablo sayesinde cihazı şarj edebiliyorsunuz. Yaklaşık 3 saatte tam şarj olabilen ürünü Bluetooth aracılığıyla akıllı telefonunuzla eşleştirebiliyorsunuz. Bundan sonrasında da ister kablosuz olarak müzik dinleyin, isterseniz de gelen aramaları yanıtlayın. Ürün, tek şarj ile yaklaşık 6 saat boyunca kullanılabiliyor.
Peki ama ses kalitesi ve konfor nasıl diye soracak olursanız…
Bere gayet konforlu, sıcak tuttuğunu da söylemiştik. Ses kalitesi ise o kadar da iyi değil. Öncelikle, hoparlörler tasarımları itibarıyla sesi direkt kulaklara iletebilecek tipte değiller. Hele yüksek sesle müzik dinlemeye çalıştığınızda seslerin fazlasıyla dışarıya taştığına şahit oluyorsunuz. Bu, özellikle toplu taşımalarda hem sizi hem de yakınlarınızdakileri rahatsız edebilir.
Merak edilen bir diğer konu ise, berenin yıkanıp yıkanamayacağı. Cevabımız evet, bereyi yıkayabiliyorsunuz, ama öncelikle elektronik düzeneği içinden çıkarmanız gerek. Berenin iç tarafına baktığınızda, hoparlörleri ve paneli çıkarmanıza yetecek düzeyde bir aralık görüyorsunuz. Buradan yavaşça çıkarabilir ve berenizi yıkayıp kuruttuktan sonra tekrar yerlerine yerleştirebilirsiniz.
Ve kış şartlarını da göz önüne aldığımızda en önemli konu olan “yağışlı havada kullanım” durumu ise pek mümkün görünmüyor. Zira bere ıslanırsa içindeki elektronik düzenek sizin için tehlikeli konuma gelebilir. Bu sebeple de yağışlı havalarda kullanmanızı tavsiye etmiyoruz.
Bluetooth kulaklıklı bere, ülkemizde 100 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum