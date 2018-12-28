Bluetooth kulaklıklı bere inceleme

Bereyi elinize alıp incelediğinizde, ilk etapta normal bir bereden pek de farklı görünmüyor. Ancak biraz incelediğinizde, sağ ve sol yan taraflarında hoparlörlerin (Bir tane de mikrofon) yer aldığını fark ediyorsunuz. Ayrıca kontrol paneli için hazırlanmış özel bir bölge de var.

Polyester malzeme kullanılarak hazırlanan bere, gerçekten de soğuk kış günlerinde sizi sıcak tutabilecek bir ürün. Bunun yanında, berenizi çıkarmadan müzik dinlemenize ve telefonunuza gelen aramaları cevaplamanıza da yardımcı olan bir sisteme sahip.

Ürünün panel göstergesinin olduğu bölümün alt kısmında ufak bir delik yer alıyor. Burada kontrol panelinin USB bağlantı noktası var. Bereyle birlikte gelen USB kablo sayesinde cihazı şarj edebiliyorsunuz. Yaklaşık 3 saatte tam şarj olabilen ürünü Bluetooth aracılığıyla akıllı telefonunuzla eşleştirebiliyorsunuz. Bundan sonrasında da ister kablosuz olarak müzik dinleyin, isterseniz de gelen aramaları yanıtlayın. Ürün, tek şarj ile yaklaşık 6 saat boyunca kullanılabiliyor.