Bluetooth LE Audio nedir?

Bluetooth Special Interest Group’un (SIG) yakın zamanda bilgiler paylaştığı Bluetooth LE Audio, yakında yeni bir Bluetooth standardı olarak boy göstermeye hazırlanıyor, ki bunun için Qualcomm gibi şirketlerin yeni çipsetlerinde bu detaya da yer vermesi gerekiyor. Bu sayede, örneğin siz müzik dinlerken, müziğinizi aynı anda yakınınızdaki bir arkadaşınız da kendi kulaklığından duyabilecek.

“Bluetooth nedir?” diye sorulsa, çoğumuz “Aynı anda birden fazla cihaza kablosuz olarak bağlanma imkânı sunan bir teknoloji” gibi basit bir tanım yapabiliriz. Örneğin, kablosuz kulaklıklarınızı telefonunuzla eşleştirebilir ve müzik dinleyebilir, isterseniz de film izleyebilirsiniz. İşitsel detaylar, ciddi bir kalite kaybı yaşamadan ve senkron sorunu olmadan kulaklarınızla buluşur. Senkron, özellikle bir şeyler izliyorsanız önemli konulardan biri olarak karşınıza çıkar.

Bluetooth LE Audio ile ilgili henüz fazla detay yok, ancak basit hatlarıyla, şu an kullanılan Bluetooth teknolojileriyle kıyaslarsak:

DAHA AZ GÜÇ, DAHA İYİ SES

Bluetooth LE Audio, mevcut kullanılan Bluetooth teknolojilerine kıyasla çok daha az güç tüketimi gerçekleştirebilecekken çok daha iyi ses kalitesini de kablosuz olarak sunabilecek. Bunun da anlamı şu; pil tarafında tasarruf sağlanacağı için daha uzun süreli deneyimler mümkün olacak. Yeni düşük karmaşık iletişim codec’i LC3’ten güç alan bu teknoloji, bu sayede klasik Bluetooth’a kıyasla daha az kaynak kullanarak iyi kalitede ses akışı gerçekleştirebilecek.