Bluetooth LE Audio nedir?

Bluetooth Special Interest Group’un (SIG) yakın zamanda bilgiler paylaştığı Bluetooth LE Audio, yakında yeni bir Bluetooth standardı olarak boy göstermeye hazırlanıyor, ki bunun için Qualcomm gibi şirketlerin yeni çipsetlerinde bu detaya da yer vermesi gerekiyor. Bu sayede, örneğin siz müzik dinlerken, müziğinizi aynı anda yakınınızdaki bir arkadaşınız da kendi kulaklığından duyabilecek.
“Bluetooth nedir?” diye sorulsa, çoğumuz “Aynı anda birden fazla cihaza kablosuz olarak bağlanma imkânı sunan bir teknoloji” gibi basit bir tanım yapabiliriz. Örneğin, kablosuz kulaklıklarınızı telefonunuzla eşleştirebilir ve müzik dinleyebilir, isterseniz de film izleyebilirsiniz. İşitsel detaylar, ciddi bir kalite kaybı yaşamadan ve senkron sorunu olmadan kulaklarınızla buluşur. Senkron, özellikle bir şeyler izliyorsanız önemli konulardan biri olarak karşınıza çıkar.
Bluetooth LE Audio ile ilgili henüz fazla detay yok, ancak basit hatlarıyla, şu an kullanılan Bluetooth teknolojileriyle kıyaslarsak:
Bluetooth LE Audio, mevcut kullanılan Bluetooth teknolojilerine kıyasla çok daha az güç tüketimi gerçekleştirebilecekken çok daha iyi ses kalitesini de kablosuz olarak sunabilecek. Bunun da anlamı şu; pil tarafında tasarruf sağlanacağı için daha uzun süreli deneyimler mümkün olacak. Yeni düşük karmaşık iletişim codec’i LC3’ten güç alan bu teknoloji, bu sayede klasik Bluetooth’a kıyasla daha az kaynak kullanarak iyi kalitede ses akışı gerçekleştirebilecek.
Bir diğer güzel özellik ise, “audio sharing”, yani ses paylaşımı özelliği. Hani bir dergide dikkat çekici bir bölüm gördüğünüzde onu hemen yanınızdakine göstermek istersiniz ya da telefonunuzda bir video izlediğinizde, aynı anda onu bir arkadaşınıza da izletmek istersiniz. İşte burada da benzer bir amaç var aslında. Yeni bir şarkı ya da podcast dinlediğinizi ve çok güzel bir detay yakaladığınızı düşünün. İşte hemen o an, tek bir tuş yardımıyla yakınınızdaki arkadaşınıza “o bölümü” dinlettirebileceksiniz.
“Peki bu teknolojiyi ne zaman kullanmaya başlayabiliriz?” diye soracak olursanız, biraz daha beklememiz gerekiyor. En azından Qualcomm’un geçtiğimiz aralık ayı itibarıyla yeni çiplerde bu teknolojiye de destek verilmesi için çalışmalar yaptığını biliyoruz.
Şahsen benim merak ettiğim ise, önce kablosuz kulaklıklar vardı, sonra “gerçek kablosuz kulaklık” başlığı altında daha gelişmiş ürünler geldi. Acaba birkaç sene sonra da “Bluetooth kulaklık” yerine “Gerçek Bluetooth kulaklık” tanımlaması yapılır mı?
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