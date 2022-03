BM: “10 Milyon Ukraynalı Yerlerinden Edildi”

NEW YORK - Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat tarihinden itibaren Ukrayna’da ülke nüfusunun neredeyse dörtte birinin yerlerinden edildiğini açıkladı.

Sözcü Dujarric, Ukraynalılar'ın 6,5 milyonunun ülke içinde yaşadıkları kentleri terk ederek daha güvenli bölgelere kaçmak zorunda kaldığını, 3,5 milyon kişinin de başta Ukrayna’ya komşu ülkeler olmak üzere farklı ülkelere mülteci olarak sığındığını belirtti.

Stephane Dujarric, BM’nin, Çernihiv, Sumi, Harkiv, Izyum, Donetsk, Mykolaiv ve Mariupol kentleri de dahil olmak üzere ülkenin doğu, kuzeydoğu ve güney bölgelerindeki yerleşim merkezlerinde mahsur kalan siviller konusunda derin endişe duyduğu ifade etti.

“3,5 milyon Ukraynalı farklı ülkelere sığındı”

BM Sözcüsü Dujarric, “24 Şubat'tan bu yana, Ukrayna nüfusunun yaklaşık dörtte biri olan 10 milyondan fazla kişi güvenlikleri için evlerinden çıkmak zorunda kaldı. Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre ülke içinde yerinden edilmiş tahmini 6,5 milyon erkek, kadın ve çocuk var. BM Mülteci Yüksek Komiserliği’ne göre mülteci olarak Ukrayna'dan sınırdışına çıkan yaklaşık 3,5 milyon kişi var” dedi.

BM’nin ülke dışına sığınan Ukraynalılar'ın karşılaşabileceği istismarları önlemek için de çeşitli tedbirler aldığını kaydeden Dujarric, “İnsan ticareti ve cinsel sömürü riskinden endişe duyuyoruz. Uluslararası Göç Örgütü, hareket halindeki mültecilere ve üçüncü ülke vatandaşlarına doğrulanmış, güvenli bilgiler sağlayarak insan ticaretini önlemek için tedbirlerini arttırdı. İnsanlara önemli güvenlik bilgileri sağlama konusunda yardımcı olmak için bölgesel yardım hatlarını da güçlendirdi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dün Ukrayna'da sağlık hizmetinin verildiği tesislere 6 ek saldırı daha gerçekleştiği bilgisini doğruladığını bildirdi. 20 Mart tarihi itibariyle son 25 gün içinde sağlık tesislerine 52 saldırı yapıldı. WHO, günde ikiden fazla saldırının meydana geldiğini kaydederek, bu durumun kabul edilemez olduğunu ve sağlık tesislerinin her zaman korunması gerektiğini vurguladı” dedi.

“BM ve insani yardım ortakları ülke genelinde gıda dağıtıyor”

Sözcü Dujarric, Dünya Gıda Programı'nın (WFP), Ukrayna'daki savaştan etkilenen 330 binden fazla kişiye gıda yardımı ulaştırdığını, WFP'nin, Harkiv'de ortakları aracılığıyla ekmek dağıtımını ikiye katlayarak yaklaşık 260 bin kişiye ulaştırdığını, aynı gıda yardımlarının başkent Kiev’de ise yaklaşık 78 metrik tona ulaştığını, ülkenin her tarafına BM insani yardım ortaklarının gıda dağıtımı sağladığını belirtti.

BM Uluslararası Göç Örgütü, Ukrayna’da yerinden edilenlerin çoğunun özellikle savunmasız kişiler olduğunu açıkladı. Yerlerinden edilenler arasında hamile, emziren kadınlar, yaşlılar, engelliler, kronik hastalıklar ve şiddetten doğrudan etkilenen kişiler olduğunu kaydetti. Uluslararası Göç Örgütü, yerlerinden edilenler arasında 186 bin farklı ülke vatandaşının da bulunduğunu kaydetti.

BM Uluslararası Göç Örgütü Direktörü Antonio Vitorino, “Savaş nedeniyle insanların çektiği acıların, zorla yerinden edilmenin ölçeği en kötü durum senaryosunu bile çok aştı. Ülke içinde yerinden edilmiş ve Ukrayna içinde mahsur kalmış kişilerin ihtiyaçlarına cevap vermek en büyük önceliğimizdir. Ekiplerimiz temel yardımlarla binlerce kişiye ulaşıyor” dedi.