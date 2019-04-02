Birleşmiş Milletler, dünyada 113 milyondan fazla insanın şiddetli açlık çektiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) 2018 yılında dünyada 53 ülkede 113 milyondan fazla insanın savaşlar ve doğal afetler nedeniyle şiddetli açlık çektiğini açıkladı.
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2019’da yayınlanan gıda krizleriyle ilgili küresel raporunda, Yemen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afganistan ve Suriye’nin, dünya genelinde kıtlık riskine maruz kalan toplam insan sayısının üçte ikisini oluşturan sekiz ülke arasında olduğunu bildirdi.
Afrika’da 72 milyona yakın insan şiddetli açlık çekiyor
FAO’nun acil durum direktörü Dominique Bourgeon yaptığı açıklamada, "Afrika kıtasında 72 milyona yakın insan şiddetli açlık çektiği için Afrika ülkeleri orantısız bir şekilde etkilendi" dedi. Rapora göre, çatışma ve güvensizlik, ekonomik türbülans, kuraklık ve sel gibi iklimle ilgili şokların yanı sıra kilit faktörler olarak kaldı.
Bourgeon, "Kıtlığın eşiğinde olan ülkelerde, nüfusun yüzde 80’i tarıma bağlı. Hem gıda için acil insani yardıma hem de tarımı artırmaya yardımcı olacak önlemlere ihtiyaçları var" açıklamasında bulundu.
Raporda, 7 yıldır süren iç savaş nedeniyle Suriyeli mültecileri alan komşu ülkelerin yanı sıra ve Myanmar’dan gelen 1 milyondan fazla Arakan Müslümanını kabul eden Bangladeş gibi ülkelerin zorluk yaşadığı vurgulandı.
Venezuela’daki krizin ülkedeki durumu kötü etkileyebilir
FAO ayrıca, bu yıl bir gıda acil durumu ilan etmesi muhtemel olan Venezuela’da siyasi ve ekonomik krizin devam etmesi durumunda yerinden edilen insanların sayısının artmasının beklendiğini vurguladı. Bourgeon, insanların devam eden bir siyasi krizin durumu daha da kötüleştirdiği korkunç ekonomik ve yaşam koşullarıyla boğuştuğunu, bu yüzden Venezuela’daki yoksulluktaki önemli artıştan endişe duyduğunu ifade etti.
Geçmiş yıllara oranla rakamlarda azalma var
Raporda, dünya genelinde 124 milyon insanın şiddetli açlık çektiği raporlanan 2017 yılına kıyasla 2018 yılındaki raporlarda genel durumda düşüş görüldüğü belirtildi. Bu düşüşün Latin Amerika ve Asya Pasifik bölgesindeki bazı ülkelerin önceki yıllarda yaşanan hava felaketlerinden daha az etkilendiği gerçeğine bağlanabileceği ifade edildi.
Bununla birlikte FAO, kıtlıkla karşı karşıya olan 100 milyondan fazla insanın yıllık eğiliminin devam eden krizler karşısında değişmesinin muhtemel olmadığı konusunda uyarıda bulundu. Afganistan, Irak ve Suriye 2018’de tarımsal üretimi ciddi şekilde etkileyen ciddi kuraklıklara maruz kaldı.
FAO ayrıca, acil yardıma ihtiyaç duyan şiddetli ve kronik beslenme yetersizliği bulunan çocukların oranının yüksekliğinin endişeye sebep olmaya devam ettiğini vurguladı.
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