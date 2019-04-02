Birleşmiş Milletler, dünyada 113 milyondan fazla insanın şiddetli açlık çektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 2018 yılında dünyada 53 ülkede 113 milyondan fazla insanın savaşlar ve doğal afetler nedeniyle şiddetli açlık çektiğini açıkladı.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2019’da yayınlanan gıda krizleriyle ilgili küresel raporunda, Yemen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afganistan ve Suriye’nin, dünya genelinde kıtlık riskine maruz kalan toplam insan sayısının üçte ikisini oluşturan sekiz ülke arasında olduğunu bildirdi.

Afrika’da 72 milyona yakın insan şiddetli açlık çekiyor

FAO’nun acil durum direktörü Dominique Bourgeon yaptığı açıklamada, "Afrika kıtasında 72 milyona yakın insan şiddetli açlık çektiği için Afrika ülkeleri orantısız bir şekilde etkilendi" dedi. Rapora göre, çatışma ve güvensizlik, ekonomik türbülans, kuraklık ve sel gibi iklimle ilgili şokların yanı sıra kilit faktörler olarak kaldı.

Bourgeon, "Kıtlığın eşiğinde olan ülkelerde, nüfusun yüzde 80’i tarıma bağlı. Hem gıda için acil insani yardıma hem de tarımı artırmaya yardımcı olacak önlemlere ihtiyaçları var" açıklamasında bulundu.

Raporda, 7 yıldır süren iç savaş nedeniyle Suriyeli mültecileri alan komşu ülkelerin yanı sıra ve Myanmar’dan gelen 1 milyondan fazla Arakan Müslümanını kabul eden Bangladeş gibi ülkelerin zorluk yaşadığı vurgulandı.