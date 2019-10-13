HABER

BM: 130 bin kişi bölgeden kaçtı

13.10.2019 14:06 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyon nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 130 bine ulaştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekatının başlangıcından bu yana bölgeden yaklaşık 130 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan BM İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu kişilerin büyük bir çoğunluğunun yakınlarının evlerine, diğerlerinin de kamplara sığındığı belirtildi. BM uzmanları kısa zaman içinde bölgede yaklaşık 400 bin kişinin insani yardımlara ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.

785 IŞİD’li kaçtı iddiası

Öte yandan Suriye'nin kuzeydoğusuna hâkim olan Kürt yönetimi IŞİD üyesi 785 yabancı tutuklunun bulundukları bir kamptan kaçtığını duyurdu. Reuters'e yapılan açıklamada, Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu unsurlarının kampa ateş açtığı ve çıkan kargaşada, kampta güvenliği sağlayan görevlilere saldıran IŞİD'lilerin kapıları açarak kaçtıkları bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa Kampı’nda tutuklu bulunan IŞİD üyesi kadınlarla çocuklarından oluşan yüz kişilik bir grubun kaçtığını duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, yerel kaynaklardan aldıkları haberlere göre söz konusu kampın da yer aldığı Tel Abyad bölgesinde "anarşinin" hâkim olduğunu dile getirdi.

Reuters,epd / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERMurat Boz'dan anlamlı hareketMurat Boz'dan anlamlı hareket
AB'nin göçmen endişesi sürüyor! Tek seçenekleri varAB'nin göçmen endişesi sürüyor! Tek seçenekleri var
KKTC Lideri Akıncı’dan Eleştiri: ‘Adına Barış Desek De Kan Akıyor’ KKTC Lideri Akıncı’dan Eleştiri: ‘Adına Barış Desek De Kan Akıyor’ 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan bir açıklama daha

Trump'tan bir açıklama daha

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NYT: Trump'ın Orta Doğu'daki tutarsız politikası müttefiklerinin güvenini sarsıyor

Dikkat çeken yazı: Tutarsız tavrı güven sarsıyor

AB'nin göçmen endişesi sürüyor! Tek seçenekleri var

AB'nin göçmen endişesi sürüyor! Tek seçenekleri var

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

İngiliz vekil teröristlerin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kara propagandasına alet oldu

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

Trump'tan YPG'ye çekilin çağrısı: Türkiye karşısında şansları yok

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Almanya'dan skandal Türkiye kararı! Dışişleri Bakanı Heiko Maas duyurdu: Satışı durduruldu

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.