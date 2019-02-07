BM: 170 yılın en sıcak dört yılını yaşadık

Raporda radikal hava koşullarının hızlı ısınmayla doğrudan bağlantılı olduğuna işaret edildi.Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) geride bıraktığımız dört yılın, yaklaşık 170 yıllık meteoroloji kayıtlarına göre en sıcak dönem olduğunu açıkladı. ABD Meteoroloji Teşkilatı tahminlerini doğrulayan raporda 2018'in en sıcak dördüncü yıl olduğu ve ortalama yüzey sıcaklığının sanayileşme öncesi döneme göre bir santigrat arttığı kaydedildi.

2015 ve 2017 yıllarında yüzey ısısı ortalamanın 1,1 santigrat üzerinde oldu. En sıcak yıl rekoru ise ısının 1850–1900 yılları ortalamasının 1,2 santigrat üzerinde kaydedildiği 2016 olarak kaydedildi. 2016'da El Nino fenomeninin olağanüstü güce ulaştığı saptanmıştı. Birkaç yılda bir Pasifik Okyanusu'ndaki rüzgâr akımlarının ve su sıcaklığının normal ölçülerin dışına çıkmasıyla kendini hissettiren El Nino dünyanın geniş kesimlerinde iklimi etkiliyor.

WMO Genel sekreteri Petteri Taalas sıcaklık rekorlarının süregelen uzun vadeli iklim değişikliğinin habercisi olduğunu, en sıcak 20 yılın son 22 yılda kayıtlara geçtiğini ve sera gazlarının azaltılmasıyla iklime uyum önlemlerine mutlak öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. İnsan tarafından üretilen sera gazlarının atmosferde yoğunlaşması yerkürenin ısıyı yansıtmasını yavaşlatıyor.